CHIARA FERRAGNI E FEDEZ Svolta hot per il matrimonio | parte il countdown sui social

CHIARA FERRAGNI e Fedez : matrimonio a Noto e festa per tre giorni : Una cerimonia romantica a Noto e una festa che durerà tre giorni: Chiara Ferragni e Fedez sono pronti a giurarsi amore eterno con un matrimonio da sogno. Secondo le ultime indiscrezioni le nozze saranno celebrate il 1 settembre in una delle location più suggestive della Sicilia. Se il luogo del sì è stato scelto per rendere omaggio a mamma Marina Di Guardo, che vanta origini siciliane, la cerimonia prenderà ispirazione dal festival di Coachella, ...

I bijoux dell’estate : con conchiglie - come quelli di CHIARA Ferragni : Chiara Ferragni indossa, e i suoi follower immediatamente desiderano. Questa è la forza di un’influencer: fare sì che i suoi follower bramino possedere un capo o accessorio simile a quelli indossati da lei. Quest’estate la super trend setter italiana eleva a must assoluto bijoux davvero alla portata di tutti i budget: una collana e una cavigliera fatte a mano con conchiglie cowrie. I suoi, che non toglie mai e che abbina ...

CHIARA FERRAGNI/ Donna in carriera e mamma innamorata : occhi lucidi per Leone : CHIARA FERRAGNI, mamma innamorata del piccolo Leone: occhi lucidi sui social solo per il suo bambino mentre i fans si chiedono come sarà il suo abito nuziale.(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 06:11:00 GMT)

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ/ Tre giorni di festa in Sicilia per il matrimonio del 1° settembre : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ, tutto pronto per il matrimonio dell'anno che sarà celebrato il 1° settembre 2018: in Sicilia ci saranno tre giorni di festa per gli ospiti della coppia.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 06:52:00 GMT)

CHIARA e Valentina Ferragni - sorelle per la pelle : Che le Ferragni fossero unite lo sapevamo già. E la maggiore Chiara e la minore Valentina lo confermano stagione dopo stagione. Da quando la 25enne ha deciso di seguire le orme della fashion blogger più influente al mondo (a detta di Forbes), la 31enne non ha fatto una piega. Anzi, ne è stata ben felice. E da due anni a questa parte le mostra la strada, a colpi di outfit e di follower (se Chiara ne ha più di 13 milioni, Valentina è già a quota ...

Fedez e CHIARA FERRAGNI - su Instagram la foto a luci rosse che fa impazzire i fan : ❌❌❌ Un post condiviso da Fedez (@Fedez) in data: Lug 3, 2018 at 7:33 PDT Ecco lo scatto che ha fatto impazzire i fan di Fedez e Chiara Ferragni. Sul profilo instragram del rapper è stata postata la foto che lo ritrae in intimità insieme alla sua futura moglie e mamma di suo figlio Leone. Un'immagine che li mostra distesi a letto, senza veli, mentre la fashion blogger sembra riprendere con il suo cellulare. In realtà a ...

Fedez e CHIARA FERRAGNI tre giorni di festa per le nozze : Le nozze tra Chiara Ferragni e Fedez sono molto attese, tra le tante sorprese ci saranno tre i giorni dedicati ai festeggiamenti. A Noto in Sicilia, la cerimonia all’insegna del festival californiano di Coachella con tanti fiori, musica e ruote panoramiche. Lo scambio delle promesse sarà il 1° settembre, ma sposi e ospiti arriveranno il giorno prima e continueranno a brindare alla felice unione fino al 3. I dettagli del matrimonio sono ...

CHIARA FERRAGNI e Fedez si sposano : notizie e indiscrezioni sulle nozze dell'anno : Chiara Ferragni e Fedez si sposano: a più di un anno dalla plateale proposta di matrimonio durante il concerto del rapper all’Arena di Verona, e a qualche mese dalla

