Cheryshev | video gol capolavoro Russia Croazia | sinistro imparabile per Subasic

Russia - Cheryshev eroe nazionale : gol favoloso contro la Croazia - Mondiale pazzesco [VIDEO] : Russia, Cheryshev sontuoso al suo quarto gol nei Mondiali di casa, oggi ha sbloccato la gara contro la Croazia che vale un posto in semifinale Un Mondiale pazzesco quello dell’esterno del Villarreal Cheryshev, calciatore della Russia che sta sorprendendo tutti. Dopo l’infortunio di Dzagoev, Cheryshev è stato scelto come sostituto per il talento del Cska ed ha risposto alla grandissima. Gol e giocate hanno trascinato la Russia ...