Carenza di vitamina D | ecco perché chi è più magro rischia di più

Carenza di vitamina D : le categorie maggiormente a rischio e i consigli per assimilarla : Tra gli integratori maggiormente assunti, senza dubbio quello di vitamina D la fa da padrone. Si tratta infatti di un elemento fondamentale per la salute del corpo e oggi, sopratutto le nuove generazioni, complici gli impegni e le moderne tecnologie, sono notevolmente a rischio di Carenza vitamina D. Sempre più rara infatti l’abitudine a uscire e giocare all’aperto. “L’ipovitaminosi, la Carenza di vitamina D, è una ...

Vitamina D : ecco gli effetti di una Carenza in gravidanza sulla salute di madre e bambino : Un nuovo studio, pubblicato su PLOS One, ha dimostrato che una donna su 3 in Norvegia ha una carenza di Vitamina D alla fine della gravidanza. La percentuale nei mesi invernali sale al 50%, poiché la luce solare, fonte principale di Vitamina D, è poca ed è difficile ottenere i giusti livelli solo dall’alimentazione. Se poi si aggiunge che in estate si usano creme solari per proteggere la pelle, le difficoltà di produrre la Vitamina ...

Vitamina D bassa - cosa fare in caso di Carenza : ecco i sintomi - cosa si rischia e quali sono i valori ottimali : La Vitamina D è da decenni sotto la lente degli esperti che a lungo hanno dibattuto sui valori soglia che permettono di identificare situazioni di carenza, in gergo tecnico ipovitaminosi D: ecco perché un gruppo di specialisti provenienti da tutto il mondo ha deciso di affrontare alcuni interrogativi ancora aperti. Qual è il marcatore biologico o biochimico che può meglio identificare un paziente ad alto rischio di ipovitaminosi? quali sono i ...

Carenza di vitamina D : ecco i sintomi da non sottovalutare : La vitamina D comprende quei composti che presentano l’attività biologica del calciferolo (vitamina D3). Essa è la forma naturalmente presente nei Mammiferi, mentre l’ergocalciferolo (vitamina D2) si forma in seguito all’esposizione alla luce ultravioletta. Si tratta di una vitamina fondamentale, in quanto riduce il rischio di tumore, rafforza il sistema immunitario e cardiocircolatorio, protegge ossa, cartilagini e denti e ...

Carenza di vitamina B12 : ecco come rimediare e quali alimenti si possono assumere in alternativa alla carne : “Si può affermare che, anche seguendo una dieta esclusivamente latto-ovo-vegetariana, non si corre il rischio di Carenza di vitamina B12, proteine ad alto valore biologico e ferro, tranne che un’inferiore introito medio di ferro (4mg) nelle donne in età fertile“: lo ha spiegato Michela Barichella, medico nutrizionista e presidente di Brain and malnutrition Association Onlus e membro del Comitato scientifico dell’Osservatorio Grana ...

Vitamina D : rischio Carenza se si usano le creme solari? : ... con una edizione record che ha superato i 3 mila partecipanti provenienti da tutto il mondo. "Cominciano ad accumularsi evidenze scientifiche che suggeriscono una possibile correlazione tra uso di ...

ALLARME CREME SOLARI - FANNO MALE? / Causano Carenza vitamina D : ma gli esperti rassicurano : ALLARME CREME SOLARI, la Società Italiana di Medicina Estetica sui problemi legati alla vitamina D mette in guardia dall'uso di alcune di queste che possono causare seri problemi.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 09:12:00 GMT)

Salute : le creme solari potrebbero causare Carenza di vitamina D : Le creme ad elevata protezione solare sono una vera e propria arma contro i tumori della pelle, ma, secondo gli esperti, potrebbero allo stesso tempo impedire la corretta produzione di vitamina D da parte dell’organismo. Il tema è stato discusso in occasione del congresso della Società Italiana di Medicina Estetica (SIME) terminato ieri. “Cominciano ad accumularsi evidenze scientifiche che suggeriscono una possibile correlazione tra ...

Obesità : la Carenza di vitamina D potrebbe predisporre le persone ad accumulare grasso : L’Obesità sta assumendo le forme di un’epidemia globale che contribuisce a circa 2,8 milioni di morti all’anno nel mondo. La carenza di vitamina D, invece, è tipicamente associata ad una compromissione della salute ossea ma ultimamente è stata collegata anche a rischi maggiori di infezioni acute del tratto respiratorio, malattie autoimmuni e cardiovascolari. Livelli bassi di vitamina D potrebbero, quindi, avere un’ampia gamma di effetti avversi ...

Carenza di Vitamina D - come evitarla? I consigli degli esperti per una corretta assunzione : “Paradossalmente in Italia c’è una delle più alte prevalenze in Europa di Carenza di Vitamina D: questo perché nel nostro Paese non c’è la cultura della prevenzione e, come invece avviene persino in Scandinavia, fin da bambini non si viene spinti a stare all’aria aperta e a esporsi al sole per una corretta produzione di questa sostanza. Tanto che oggi le raccomandazioni sono di ‘cercare i raggi’ per almeno 20 ...

Farmaci : i più prescritti sono quelli per il cuore e per la Carenza di vitamina D : Il farmaco più prescritto in Italia continua a essere la cardioaspirina* (medicinale antiaggregante), nonostante il calo delle prescrizioni (-1,4% rispetto al 2016), seguita dal dibase* (farmaco per le carenze di vitamina D), in leggera crescita (+0,5%). In forte aumento i consumi del farmaco equivalente metformina Teva (per il trattamento del diabete di tipo 2). Lo indica Federfarma nel suo monitoraggio periodico. Anche nel 2017 i Farmaci per ...