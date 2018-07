Caos Serie B | Bari verso il baratro | rischio fallimento | si libera un altro posto?

Serie C nel Caos : fuggi fuggi da Lucchese e Reggiana - Trapani in vendita : Lucchese in confusione totale e da futuro incerto. Il presidente Grassini le quote al precedente proprietario Moriconi, che ora sta cercando partner per evitare il fallimento e rimanere in C. Due le cordate all’orizzonte: una è formata da imprenditori fiorentini e aretini, l’altra è capitanata da Pietro Belardelli. Non è stata effettuata la ricapitalizzazione e quindi arriveranno altre penalizzazioni (da 2 a 10 punti) dopo il -4 per il ...

Serie A e Serie B sempre più a rischio slittamento : Caos clamoroso - altra estate bollente per il calcio italiano : Si preannuncia un’altra estate caldissima per il calcio italiano, in particolar modo non sono da escludere clamorosi ribaltoni di classifica, penalizzazioni e retrocessioni. Nel dettaglio in Serie A e Serie B le situazioni più delicate sono quelle di Parma e Chievo, il rischio slittamento dell’inizio dei primi due campionati italiani è altissimo. Entro le prossime ore Emanuele Calaiò ed il Parma dovrebbero essere ufficialmente ...

Campagne abbonamenti - diffide verso 11 club : è Caos in Serie A [NOMI e DETTAGLI] : Movimento Consumatori ha inviato diffide alle società di calcio Roma, Lazio, Atalanta, Fiorentina, Torino, Sampdoria, Novara, Pro Vercelli, Palermo, Napoli e Bologna. Da un’analisi delle condizioni di abbonamento (stagione 2017/2018 e, se già pubblicate, stagione 2018/2019) sono state infatti rinvenute clausole vessatorie in contrasto con il Codice del consumo. Il monitoraggio è successivo all’avvio di un’azione ...

Caos in Serie A e Serie B : plusvalenze fittizie - illeciti gravissimi per due squadre - verso clamorosi ripescaggi [DETTAGLI] : Il Chievo rischia seriamente la retrocessione in Serie B, il Cesena di scomparire dal calcio che conta. E’ questo quanto emerge dalla relazione conclusiva della Procura Federale sulle plusvalenze fittizie di veronesi e la società di Lugaresi. Le due squadre andranno a processo entro massimo 20 giorni. L’accusa è gravissima: sopravvalutare un giocatore ultra sconosciuto che il più delle volte non ha calcato i campi nemmeno della ...

Ripescaggi - deferimenti - retrocessioni : Serie A e B nel Caos - il punto della situazione : Solito post campionato ricco di scossoni, polemiche, Ripescaggi presunti e reali: in Serie A e B potrebbe succedere di tutto, sarà una lunga estate Il calcio italiano è nuovamente costretto a fare i conti con uno scandalo che movimenterà le prossime settimane, forse anche mesi. Non c’è estate che si rispetti in Italia, senza uno scandalo calcistico a scandire i giorni estivi. Che tristezza. Quest’anno abbiamo a che fare con due ...

Calcio - Caos formazione gironi : aumentano le possibilità del Crotone di essere ripescato in serie A dopo il caso Chievo. Presentato alla stampa il tecnico Stroppa : Quando tutte le società di serie A, B, C, sono in piena attività per risolvere alcune situazioni: ingaggio o conferma

Caos in Serie A : vari club a rischio retrocessione - ipotesi di ripescaggio sempre più concreta per il Crotone : Crotone, ripescaggio Serie A- I calabresi presentano il nuovo allenatore, Giovanni Stroppa, proprio nel momento in cui arriva la notizia del deferimento del Chievo, che alimenta le speranze della squadra rossoblù di un possibile ripescaggio in Serie A. I calabresi hanno concluso lo scorso campionato al terz’ultimo posto, con 35 punti, mentre i veneti sono arrivati tre posizioni piu’ sopra, a quota 40. “Abbiamo appreso la ...

Caos Serie B - il Palermo torna a tuonare : nel mirino l’amicizia tra l’arbitro La Penna ed il Frosinone : Palermo e Frosinone si sono giocate il passaggio dalla Serie B alla A, ma ancora la partita non sembra essere terminata, continua mediaticamente Il Palermo torna a parlare e lo fa per bocca del presidente Giammarva. Duro il comunicato apparso sul sito ufficiale del club, con tanto di critiche per l’amicizia tra La Penna e la famiglia Stirpe: “Il Presidente dell’U.S. Città di Palermo Giovanni Giammarva commenta, ai microfoni ...

Mondiali 2018 - in Russia lo spettacolo di calcio più bello di sempre mentre l’Italia è travolta dagli scandali con il Caos ripescaggi tra serie A e serie B : Che spettacolo questi Mondiali 2018: in Russia è un’edizione da record, forse la più bella di sempre per quello che stiamo vedendo in campo e sugli spalti. Stadi nuovi, bellissimi, sempre strapieni e coloratissimi all’insegna dello sport e della festa, senza disordini o problematiche che purtroppo spesso – in passato – hanno contraddistinto in modo pessimo la cornice delle partite di calcio. Poi c’è il campo, e che ...

Terremoto Serie A e Serie B - tutti i club a rischio : più di 10 squadre pensano al ripescaggio - è Caos [DETTAGLI] : E’ una situazione delicatissima per il campionato di Serie A e Serie B, si preannuncia un’estate caldissima e che potrebbe portare a clamorosi ribaltoni, non sono da escludere retrocessioni e ripescaggi. Partiamo dalla situazione più delicata, quella del Parma. Il club infatti rischia la retrocessione, nel mirino sono finiti i messaggi Whatsapp inviati dai calciatori del Parma a quelli dello Spezia, sembrava vicina l’archiviazione ...

Serie C Girone C - è Caos : un top club rischia di non iscriversi al campionato [DETTAGLI] : “Cari tifosi della Juve Stabia, con forte rammarico e sincero dispiacere Vi annuncio che quest’anno non potrò garantire l’iscrizione della nostra squadra al campionato di calcio di Lega Pro 2018/2019. Il calcio nelle Serie minori, purtroppo, rappresenta oggi giorno un lusso che poche persone si possono ancora permettere. A fronte di un calo costante del pubblico su scala nazionale e locale, dato che la maggior parte degli appassionati ...

Serie B nel Caos : playoff verso il rinvio per il caso Bari : La Serie B va verso il rinvio dell'inizio dei playoff: tutto ruota intorno al caso Bari e la sfida con il Cittadella. L'articolo Serie B nel caos: playoff verso il rinvio per il caso Bari è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Bufera in Serie B : deferito il Foggia - coinvolti calciatori e tecnici - rischiano in tanti - 37 soggetti nel Caos! : La procura federale della Figc ha deferito al Tribunale federale nazionale 37 soggetti tra dirigenti, calciatori e tecnici La procura federale della Figc ha deferito al Tribunale federale nazionale il Foggia per responsabilità diretta ed oggettiva e 37 soggetti tra dirigenti, calciatori e tecnici. La decisione è stata presa sulla base degli atti di indagine della procura della Repubblica di Milano. Il deferimento è legato ad una Serie di ...

Caos Serie B - blocco del campionato possibile : ecco le novità Video : Il Caos dei diritti tv [Video] è soltanto uno dei problemi che probabilmente infiammeranno l'estate della Serie B. Infatti, la Lega B dopo il bando non ha avuto alcuna offerta che rispettasse il costo minimo. La Lega B ha pubblicato un bando per i diritti televisivi del prossimo triennio e nessuna delle emittenti che ha risposto ha raggiunto la cifra minima di 60,5 milioni a stagione per l'acquisizione dei diritti. Adesso si aprono le trattative ...