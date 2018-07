bergamopost

: Canta Indie. Canta male. Ovvero: se non si stona non ci si diverte: È il format che sta conquistando un po’ tutti.… - bergamopost : Canta Indie. Canta male. Ovvero: se non si stona non ci si diverte: È il format che sta conquistando un po’ tutti.… - radiobrusa : L'evento di domenica 8 luglio, sul nostro sito con tutti i dettagli ?? -

(Di sabato 7 luglio 2018) In copertina, da sinistra, Maddalena Compagnoni, Marta Belotti e Benedetta Zamboni Erano sei amici al bar. Non volevano cambiare il mondo, semplicementerlo. Un po' per gioco e un po' per noia. Un pianoforte, due note dell'ultima di Calcutta e via. È nato così, una cosa così stramba ente che è ...