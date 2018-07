Campo sportivo località Varco | il 9 luglio la ripresa dei lavori

Volpi : Lanuvio - via ai lavori del Campo sportivo : Roma – Questa mattina sono iniziati i lavori per il rifacimento della pista di atletica leggera del campo sportivo E. Martufi approvati dalla Giunta comunale guidata da Luigi Galieti il 31 agosto 2017. L’intervento, che si svolgerà tra il mese di maggio e settembre, completerà l’impianto in tutte le caratteristiche per cui è stato progettato e lo doterà delle attrezzature funzionali alla pratica del calcio e dell’atletica leggera. Da ...