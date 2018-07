Campi da calcio spettacolari |  Adidas Futsal Club | Giappone

Calciomercato Genoa - Doppio colpo da urlo di Preziosi - ma non è finita qui : si tratta con il Monaco per un centroCampista : Genoa scatenato sul mercato, il presidente Preziosi ha chiuso le trattative per portare Mazzitelli e Romulo in rossoblu. Si tratta anche Meité con il Monaco Genoa scatenato in questa fase di mercato, ...

Calciomercato Genoa – Doppio colpo da urlo di Preziosi - ma non è finita qui : si tratta con il Monaco per un centroCampista : Genoa scatenato sul mercato, il presidente Preziosi ha chiuso le trattative per portare Mazzitelli e Romulo in rossoblu. Si tratta anche Meité con il Monaco Genoa scatenato in questa fase di mercato, la società rossoblu infatti ha chiuso le trattative per Luca Mazzitelli e Romulo. Per quanto riguarda il centrocampista del Sassuolo, operazione definita sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto: oggi la firma sul contratto, ...

Fabian Ruiz al Napoli / Calciomercato - visite mediche effettuate dal centroCampista spagnolo : Fabian Ruiz al Napoli, Calciomercato: visite mediche effettuate dal centrocampista che arriva dal Betis Siviglia per sostituire Jorginho partito verso il Manchester City di Guardiola.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 19:10:00 GMT)

Calciomercato Napoli - il Napoli ‘ufficializza’ l’addio di Jorginho : il centroCampista out dai convocati per il ritiro : Il centrocampista italo-brasiliano non è stato inserito nella lista dei convocati per il ritiro di Dimaro, quasi certa la sua partenza verso il City Il Napoli ‘ufficializza’ l’addio di Jorginho, il centrocampista azzurro non è stato convocato per il ritiro di Dimaro, certificando dunque la sua partenza con direzione City. Oltre al classe ’91, non figura nell’elenco nemmeno Younes, attualmente infortunato. Ecco ...

Calcio a 5. Matteo Vitali è “Campione del mondo” : Calcio a 5. Matteo Vitali è “campione del mondo” – Lo sport ci prepara alla vita, ci regala e ci fa vivere dei sogni a dir poco straordinari; oggi, noi di Number Twelve vogliamo raccontarvi, ma soprattutto farvi conoscere, il protagonista di una storia meravigliosa. Di chi sto parlando? Conoscete il detto “campioni in campo e nella vita”? E’ l’affermazione che più rispecchia Matteo Vitali 36enne, di San Costanzo, portiere della ...

Florenzi all'Inter/ Calciomercato - la Roma in stand-by per il rinnovo : il Campione prende tempo : Florenzi all'Inter: offerta forte, se con la Roma salta il rinnovo i nerazzurri sono pronti all'assalto. Entrambe le società studiano anche nomi alternativi(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 15:04:00 GMT)

Mondiali 2018 - i Campioni ci sono - i grandi tecnici no : il calcio è rimasto senza idee. Conseguenze? Lo spettacolo è mediocre : Non mancano i grandi calciatori, ma i grandi allenatori: il calcio mondiale è rimasto senza idee. Brutte partite, risultati striminziti, big in sofferenza e ad un passo dell’eliminazione. Numeri alla mano, l’inizio dei Mondiali di Russia 2018 non è stato proprio entusiasmante (soltanto il gruppo di Panama, che da sola ha incassato 9 reti in 2 match, ha raddrizzato la media gol che altrimenti sarebbe stata la più bassa di sempre). Il problema, ...

Calcio donne - la Pink Bari è Campione d'Italia Primavera : battuta in finale la Juventus : Contro ogni pronostico le ragazze della Pink Bari hanno conquistato il titolo di campionesse italiane Primavera della stagione 2017/2018 battendo in finale le pari età della Juventus. Allo stadio "Gino Bozzi" di Firenze, davanti ad una discreta cornice di pubblico, si è dunque realizzata una delle più belle pagine di sport del meridione d'Italia, perché mai una squadra del Sud aveva vinto lo scudetto Primavera al femminile. Una straordinaria ...

Nuovo scandalo che sconvolge il calcio italiano : “due Campionati falsati” - retrocessioni e ripescaggi - tutti i possibili scenari ed il rischio rinvio : Sono giorni caldissimi per quanto riguarda il calcio italiano, Nuovo scandalo che rischia di portare a clamorosi ribaltoni nelle prime tre categorie, Serie A, Serie B e Serie C, possibili retrocessioni e ripescaggi ed anche l’inizio dei tornei è a serio rischio considerando sentenze e possibili. La situazione più delicata è quella del Parma. Nel mirino sono finiti i messaggi inviati da Calaiò agli avversari alla vigilia dell’ultima partita ...

Calcio : la squadra di calcio degli ingegneri di Macerata alla fase finale del Campionato nazionale : ... che coinvolge circa 1.500 ingegneri provenienti da tutt'Italia, con l'intento - oltre che di propagandare i valori dello sport come momento di sano confronto e aggregazione - di contribuire alla ...

