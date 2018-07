Call of Duty Black Ops 4 | la modalità battle royale sarà da 60 giocatori?

Il Battle Royale in Call of Duty Black Ops 4 supporterà solo 60 giocatori? : Arrivano nuove indiscrezioni per l'attesissimo Call of Duty Black Ops 4: probabile che la modalità Battle Royale, denominata Blackout, consentirà di effettuare partite con un massimo di 60 giocatori. Si tratta quindi di un numero inferiore rispetto a quello consentito in titoli simili, tra cui PUBG e Fortnite, la cui Battaglia Reale raggiunge i 100 giocatori. Per adesso al riguardo non è giunta alcuna comunicazione ufficiale, ma si tratta di ...

Gli sviluppatori di Call of Duty al lavoro su un titolo "next gen"? Infinity Ward pubblica un annuncio di lavoro : Lo sviluppatore di Call of Duty, Infinity Ward, è impegnato ad assumere personale per un nuovo progetto destinato ad apparire su "più piattaforme next gen", secondo un nuovo annuncio di lavoro pubblicato dalla compagnia.Supponendo che questo sia un gioco della serie Call of Duty (e probabilmente lo sarà, poiché parliamo di Infinity Ward), il titolo molto probabilmente segnerà il ritorno di una campagna dedicata alla storia.Sull'annuncio, ...

Call of Duty si prepara a stupire nel 2019 - parola di Infinity Ward : Procedono spediti i lavori per Call of Duty Balck Ops 4, il nuovo capitolo della saga curata a questo giro da Treyarch, con gli utenti che smaniano nell'attesa di poter calcare ancora una volta i campi di battaglia della serie targata Activision. Una saga che ha conosciuto alti e bassi negli ultimi anni, con i diversi studi di sviluppo che si sono avvicendati per ottimizzare il tempo e le risorse a propria disposizione, e garantire standard ...

Per Call of Duty WWII ecco il trailer The Tortured Path - la mappa zombie del DLC United Front : ecco cosa comprenderà il nuovo DLC United Front di Call of Duty WWII. Passano gli anni ma la formula zombie non smette di riproporsi: Activision ha pubblicato sul suo canale YouTube , oggi 26 giugno, un trailer dedicato alla mappa Nazi zombie “The Tortured Path”, tutto da vedere. Nel filmato promozionale vengono mostrati, oltre a frenetiche e spettacolari (anche un po' macabre) scene di gioco, pure diversi anfratti delle tre diverse location ...

Call of Duty WWII : il nuovo trailer è dedicato a "The Tortured Path" - la nuova mappa Nazi Zombie del DLC United Front : La scorsa settimana è stato rivelato il prossimo DLC di Call of Duty: WWII, United Front che includerà tre mappe multiplayer standard: Market Garden, Monte Cassino e Stalingrad, una nuova mappa in modalità Guerra intitolata Operation: Supercharge, che si svolge in Tunisia e una nuova esperienza Nazi Zombies.Come segnala Dualshockers, fino ad ora non sapevamo molto dei nuovi contenuti relativi alla modalità Zombie, oltre al titolo della mappa, ...

Il terzo DLC per Call of Duty WW2 prima su PS4 : uscita e prezzo per United Front : Activision ha annunciato il terzo grande DLC per Call of Duty WW2 intitolato United Front. Sono stati proprio Sledgehammer Games e Activision a svelare quali saranno i prossimi contenuti che stanno per arrivare sullo sparatutto. Cosa aggiunge? Le aggiunte di questo terzo DLC possono essere consultate anche sul PlayStation Blog. Le novità di United Front per Call of Duty WW2 Solo un paio di mesi fa è arrivato il DLC Call of Duty WW2 La Macchina ...

Call of Duty WWII : annunciato il terzo DLC "United Front" : Un paio di mesi fa è stato rilasciato il DLC Call of Duty WWII: La Macchina da Guerra , ma, come avviene per il normale ciclo post-rilascio della serie, si è iniziato a parlare della prossima release. Lo sviluppatore Sledgehammer Games e l'editore Activision hanno annunciato United Front, il terzo e più che probabile penultimo pacchetto DLC nel ciclo vitale post-lancio del gioco.Come segnala Dualshockers, proprio come ogni altro pacchetto di ...

Call of Duty : Modern Warfare 3 è disponibile da oggi su Xbox One : Call of Duty: Modern Warfare 3 non è stato molto ben ricevuto dal pubblico al momento della sua uscita, infatti il titolo sfigura leggermente in confronto a Modern Warfare 2, il capitolo più amato. Tuttavia è riuscito ad accaparrarsi la sua buona fetta di utenza ed è ora disponibile su Xbox One tramite il servizio di retrocompatibilità di Microsoft. La notizia arriva direttamente da Larry Hryb tramite un post apparso sul suo profilo Twitter. E' ...

Call of Duty : "sarà un film di soldati - non di guerra" : Stefano Solima è il regista della pellicola di Call of Duty, egli ha diretto inoltre anche Soldado aka Sicario 2 ci fa notare Polygon.In occasione di un'intervista Sollima ha voluto ribadire che il film di Call of Duty sarà un film diverso da altri film d'azione: "Penso che sia più l'idea, il concetto di raccontare una storia di un soldato. E' qualcosa che non si vede molto. Ci sono stati molti film di guerra ma non film di soldati".Sollima ha ...

Nuovi indizi suggeriscono che la beta di Call of Duty : Black Ops 4 si svolgerà nel mese di agosto : Call of Duty: Black Ops 4 promette una vera e propria rottura con il passato del franchise, a favore di numerose novità, una su tutte l'assenza di una vera e propria campagna single player.Ma non solo, il gioco includerà l'ormai celebre modalità battle royale, chiamata Balckout e, come collegamento col recente passato, la modalità Zombie.Per questo motivo, i fan sono in trepidante attesa di capire come si presenterà questo Call of Duty: Black ...

I DLC di Call of Duty : Black Ops 4 non potranno essere acquistati singolarmente - ma solo tramite il season pass : Nell'accezione più classica del termine, il season pass solitamente permette di ricevere l'insieme dei DLC di un videogioco, DLC che nella norma possono essere acquistati anche singolarmente. Non la pensa più così Activision, che ha recentemente fatto sapere che in Call of Duty: Black Ops 4 l'unico modo per giocare a un DLC sarà quello di acquistare anche tutti gli altri con il season pass.Il publisher ha promesso l'arrivo di un significativo ...

Call of Duty Black Ops 4 pianifica il futuro - polemiche in vista per i DLC? : La vita dei giocatori di Call of Duty Black Ops 4 è destinata a cambiare: lo storico franchise dedicato al mondo degli sparatutto in prima persona si appresta infatti a strizzare l’occhio alla modalità Battle Royale. I vari Fortnite e PlayerUnkonwn’s Battleground (per gli amici PUBG) hanno infatti fatto scuola, e i numeri da paura fatti registrare dai due nuovi franchise hanno ovviamente destato l’attenzione dei vertici di Activision, che di ...

E3 2018 : Call of Duty Black Ops 3 è ora gratuito per gli abbonati al PlayStation Plus : Sul palco della conferenza PlayStation che si sta svolgendo in questi minuti un annuncio a sorpresa ha squarciato gli entusiasmi dei fan di Call of Duty, che hanno appreso che Call of Duty: Black Ops 3 è ora completamente gratuito dato che entra da questa sera nei titoli gratuiti per tutti gli abbonati di PlayStation Plus.L'annuncio vuole celebrare la collaborazione tra Sony e Activision per Call of Duty: Black Ops 4, e ora tutti i giocatori ...

Call of Duty Black Ops 4 : Edizioni - Bonus e Pass : Activision e Treyarch annunciano ufficialmente l’arrivo sul mercato in concomitanza con l’edizione standard, delle Pro e Deluxe per Call of Duty Black Ops 4, scopriamo insieme il loro contenuto. Call of Duty Black Ops 4: Edizioni, Bonus e Pass Digital Deluxe Edition Il gioco base Il Black Ops Pass Oggetti esclusivi Bonus Una certa quantità di Call of Duty Points Pro Edition Il gioco base Il Black Ops Pass Una ...