Caldo record in Canada provoca almeno 54 morti pe

Caldo da record in California : 36 - 6°C prima dell’alba mentre imperversano gli incendi : La California meridionale è stata colpita da un’ondata di Caldo che i meteorologi avevano correttamente previsto come una da record, con diffuse temperature oltre i 37°C e un maggior rischio di incendi. Le autorità hanno avvisato i cittadini a sfruttare i luoghi con aria condizionata e a prestare attenzione alle persone più deboli, sottolineando che piccoli disturbi legati al Caldo possono peggiorare rapidamente ed essere fatali. Si prevede che ...

Ondata di Caldo record in Canada : 54 morti in una settimana : Ondata di caldo record in Canada: nel sud del Québec in 7 giorni hanno perso la vita per complicazioni legate alle alte temperature ben 54 persone, tra i 50 e gli 85 anni. Il dato è stato reso noto dal Ministero della Sanità, che ha precisato che nella provincia di Montréal è stato registrato il più alto numero di decessi (28). Dal 30 giugno in Québec la colonnina di mercurio raggiunge i 35°C, accompagnati da alta umidità e, dalle scorse ore, ...

Clima record - Giugno 2018 rovente : è stato il secondo più Caldo di sempre : Clima pazzo in questo 2018, ma non mancano i record. Il mese di Giugno è stato il secondo più caldo mai registrato a livello globale: è stato superato di appena 0,06 gradi solo dal Giugno 2016. Anche in Europa si sono registrate temperature ben oltre la norma, dopo un maggio di caldo record che ha arroventato soprattutto la Scandinavia, mentre la parte mediterranea veniva flagellata da piogge e temporali più abbondanti della media. Lo ...

Ondata di Caldo record in Canada : 33 morti in Québec : Da una settimana in Canada si registra un’Ondata di caldo record, che sta interessando soprattutto il Québec, dove finora si sono registrati 33 decessi: le vittime, secondo quanto spiegato dalle autorità sanitarie, sono in gran parte uomini anziani che vivevano soli all’interno di abitazioni senza climatizzazione, dove le temperature hanno superato i 35°C. Ieri a Montréal la colonnina di mercurio ha toccato i 34°C, già di per sé un ...

Caldo record - giornata storica per il clima mondiale : raggiunti i +51 - 3°C ad Ouargla in Algeria - è la temperatura più alta di sempre in Africa!!! : giornata storica oggi, Giovedì 5 Luglio 2018, per la climatologia mondiale: ad Ouargla, importante città dell’Algeria con oltre 160.000 abitanti situata nel deserto del Sahara di cui viene definita vera e propria “Capitale”, a 130 metri di altitudine sul livello del mare, la temperatura nel pomeriggio ha raggiunto addirittura i +51,3°C. E’ la temperatura più alta di sempre nella storia non solo dell’Algeria e del ...

Clima pazzo - siccità e Caldo record in Germania : tutta l’Europa deve aspettarsi un aumento delle temperature e degli eventi meteo estremi : Gli agricoltori tedeschi si aspettano uno scarso raccolto quest’anno a causa della prolungata siccità e di un insolito e lungo periodo di caldo sulla nazione. Joachim Rukwied, capo dell’associazione agricoltori della Germania, ha dichiarato che si prevede che la raccolta del grano raggiunga solo 45,2 milioni di tonnellate quest’anno, un calo di quasi il 20% rispetto alla media degli ultimi 5 anni. Rukwied ha descritto le condizioni attuali con ...

Nel 2017 l’Italia ha sofferto la sete : è stato il secondo anno più “secco” dal 1961 - primavera ed estate con Caldo record : La caratteristica prevalente del clima in Italia nel 2017 è stata la siccità, che ha interessato gran parte del territorio nazionale, causando gravi problemi di gestione delle risorse idriche in molte regioni. Con una precipitazione cumulata media in Italia al di sotto della norma del 22% circa, il 2017 si colloca al 2° posto, appena dopo il 2001, tra gli anni più “secchi” dell’intera serie dal 1961. Con un’anomalia della temperatura media di ...

Estate 2018 - le Previsioni Meteo di MeteoWeb : Caldo record al Nord - rischio di violentissimi temporali e danni al Sud : Previsioni Meteo Estate 2018 – Dalle consuete indagini su parametri teleconnettivi che gli esperti di MeteoWeb conducono periodicamente, al fine di cercare di cogliere le linee guide stagionali, emergono dati abbastanza sconvolgenti, in riferimento alla prossima Estate 2018. I parametri generali vagliati ci inducono a ipotizzare una costante presenza di figure bariche anticicloniche sui comparti centro-occidentali del continente, mentre ...

Previsioni Meteo - il maltempo continua : Maggio di forti piogge dopo il Caldo record di Aprile - è una Primavera al contrario : 1/23 ...

Caldo record in Inghilterra : a Londra tutti nei parchi con le creme solari : Maggio insolito con un Caldo record in Inghilterra. Insolito bel tempo, vestiario ai minimi termini e crema solare a gogò a Londra e in buona parte della Gran Bretagna, con temperature che in questi ...