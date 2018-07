Calciomercato Torino | tempo di rinnovi in casa Torino | Sirigu prolunga il proprio

Calciomercato Torino - Sirigu rinnova fino al 2022 : Torino - Salvatore Sirigu continuerà ad indossare la maglia del Torino : il portiere sardo, ex di Palermo e PSG , ha rinnovato fino al 2022 il poprio contratto con il club granata, dopo esservi ...

Calciomercato Juve : CR7 sarebbe atteso a Torino martedì 10 luglio : La Juventus in questa sessione di mercato estivo sembra voler aumentare in modo sostanziale il livello della rosa che, peraltro, è già eccelso. La dirigenza bianconera è pronta per mettere a segno il colpo del secolo, l'obiettivo numero uno è infatti portare a Vinovo il cinque volte pallone d'oro Cristiano Ronaldo che subito dopo la finale di Champions League, Liverpool - Real Madrid, aveva espresso la sua volontà di lasciare i blancos. Fare il ...

Calciomercato Torino - Gustafson in prestito al Verona : Torino - Il Torino cede nuovamente in prestito Samuel Gustafson : il 23enne centrocampista svedese, dopo l'ultima esperienza al Perugia , lascia il club granata per accasarsi temporaneamente al Verona ...

Calciomercato Torino - ceduto Milinkovic-Savic alla Spal : Torino - Il Torino ha ceduto in prestito annuale il portiere Vanja Milinkovic-Savic alla Spal. Il ragazzo, classe 1997, è cresciuto nelle giovanili del Vojvodina , dove ha debuttato in prima squadra, ...

Calciomercato Torino - torna di moda lo scambio Barreca-Meité con il Monaco : gli aggiornamenti : Ripresa la trattativa tra Monaco e Torino per lo scambio che dovrebbe portare Barreca nel Principato e Meitè in granata E’ ripartita la trattativa tra il Torino e il Monaco che prevede lo scambio Barreca-Meité, giocatori che piacciono e non poco a monegaschi e granata. Dopo il raffreddamento dei giorni scorsi, le parti sono tornate a parlarsi, riavviando un discorso che adesso può davvero portare alla fumata bianca. Il giocatore del ...

Torino - il presidente Cairo fa il punto sul Calciomercato : Torino, il presidente Urbano Cairo ha parlato delle prossime mosse di mercato della società granata e degli obiettivi stagionali Torino, il presidente Cairo è sempre stato schietto di fronte alle telecamere ed anche ieri sera ha fatto il punto delle trattative che coinvolgono i granata in tutta sincerità. “Con quali premesse nasce la nuova stagione del Toro? Direi che nasce bene. Abbiamo cominciato la campagna acquisti con l’operazione ...

Calciomercato Juventus - avanti tutta per Ronaldo : trattativa tra Madrid - Torino e Milano : Per la Juve queste sono ore davvero molto frenetiche. In casa bianconera, infatti, si lavoro al clamoroso acquisto di Cristiano Ronaldo. Il portoghese sembra deciso a lasciare il Real Madrid per approdare alla Juventus. CR7 avrebbe già dato il suo sì a Beppe Marotta e sarebbe pronto a raggiungere i Campioni d'Italia. Il portoghese avrebbe preso questa decisione da un po' di tempo, anche perché i rapporti con Florentino Perez non sarebbero dei ...

Calciomercato Genoa - si tenta la beffa al Torino : le ultime : Calciomercato Genoa – Inizio di Calciomercato positivo per il Genoa che ha intenzione di costruire una squadra competitiva da consegnare al tecnico Ballardini. Importanti aggiornamenti nelle ultime per quanto riguarda il centrocampo, si tenta la beffa al Torino. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ potrebbe essere il Genoa la nuova casa di Soualiho Meïté, centrocampista classe ’94 di proprietà del Monaco, ...

Calciomercato Torino - Izzo : 'Mazzarri a Napoli mi comprò le scarpe. Derby con CR7? Sarebbe bello' : "La presenza di Walter Mazzarri e Giuseppe Santoro ha influito, mi hanno voluto a tutti i costi ed è stata una cosa importante " ha dichiarato a Sky Sport - Prima ero un ragazzino, ora sono padre di ...

Calciomercato Torino - ufficiale : preso Izzo : Torino - Il Torino ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo dal Genoa di Armando Izzo . Il difensore, nato il 2 marzo 1992, a Napoli, negli ultimi quattro anni ha vestito la maglia del Genoa. ...

Calciomercato Torino - arriva Izzo : “sono molto felice” : E’ il difensore Armando Izzo il primo acquisto del Torino. Il giocatore è sbarcato questa mattina all’aeroporto di Caselle per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club granata. Al Genoa, dove ha disputato le ultime stagioni, dovrebbe andare una cifra di circa 10 milioni di euro “Sono felice, emozionato e carico”, dice al suo arrivo all’aeroporto il giocatore, che in granata ...

Calciomercato Torino - dopo Izzo si tenta il colpaccio a centrocampo : ex Juve in arrivo? : Calciomercato Torino – dopo la trattativa saltata per l’esterno Bruno Peres, il Torino ha deciso di chiudere alcune trattative, è fatta per il centrale del Genoa Armando Izzo, operazione da 10 milioni di euro. Ma la mossa importante nelle ultime ore è quella per il centrocampo, secondo quanto riporta la ‘rosea’ per la mediana l’obiettivo è Roberto Pereyra del Watford con un passato alla Juventus. Si tratta di ...

Calciomercato Torino - è fatta per Izzo : 8 milioni più 2 di bonus : Nuovo rinforzo in difesa per il Torino di Walter Mazzarri, che prende Armando Izzo dal Genoa. La trattativa, già impostata nelle scorse ore, si è chiusa dopo l'ok al trasferimento dello stesso Izzo, ...

Calciomercato - Torino : accordo per Izzo - 10 milioni al Genoa : Il Torino è davvero a un passo da Armando Izzo . Nella ultime ore infatti la società granata ha trovato un accordo con il Genoa per il cartellino del difensore classe 1987, che dovrebbe trasferirsi ...