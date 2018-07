Calciomercato Milan | nuovo innesto ufficiale per i rossoneri

Calciomercato Milan - ufficiale il terzo acquisto di questa sessione estiva : arriva Alen Halilovic : Il club rossonero ha fatto sapere che è ufficiale l’ingaggio di Alen Halilovic, il croato ha firmato un contratto triennale Un innesto di prospettiva per il Milan che ha preso Alen Halilovic. “AC Milan comunica di aver acquisito dall’Hamburger SV a titolo definitivo le prestazioni sportive di Alen Halilovic. Il centrocampista croato ha firmato un contratto che lo lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2021“, ...

Calciomercato Milan - Mirabelli lancia l’allarme : “faremo un mercato a zero - non abbiamo soldi in tasca” : Il direttore sportivo del Milan ha parlato del mercato estivo rossonero, sottolineando come al momento non sono previsti colpi “abbiamo faticato tanto, ma ora ripartiamo per una nuova stagione, speriamo sia una grande annata. Non abbiamo fatto vacanze, siamo tutti carichi per vedere ciò che potremo fare. abbiamo sentito tanti nomi, dico ai tifosi di non starci però dietro. abbiamo le idee chiare, abbiamo un mercato in uscita da fare ...

Calciomercato Milan - sarà un'estate in tono minore : tutte le trattative : "Sarà il Milan di Gattuso, per quanto mi riguarda rimarrei così a meno che non sia qualcuno che ci faccia fare la differenza e sia da Milan". A dirlo è il ds del Milan, Massimiliano Mirabelli, ai...

Calciomercato Milan - Mirabelli in esclusiva : 'Nessuno parte o arriva senza il via libera di Gattuso' : Sulla questione è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli , che ha confermato come in questo momento la società rossonera sia ferma sul mercato.

Calciomercato Milan - Berardi rifiuta il club rossonero : nei suoi pensieri c’è una big di serie A : L’esterno offensivo del Sassuolo non ha intenzione di trasferirsi al Milan, preferendo la Roma dove ritroverebbe Di Francesco Si complica per il Milan la strada che conduce a Domenico Berardi, l’esterno offensivo del Sassuolo è stato chiesto dal club rossonero nell’ambito della trattativa Locatelli, obiettivo della società neroverde. AFP PHOTO / Filippo MONTEFORTE Se però la trattativa per il giovane centrocampista ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - ritorno di fiamma per Forsberg : Calciomercato Milan – Il Milan al lavoro per la prossima stagione con l’intenzione di costruire una squadra competitiva da consegnare al tecnico Gennaro Gattuso. Un reparto pronto ad essere rivoluzionato è sicuramente l’attacco, in Russia sta continuando a mettersi in mostra l’attaccante Emil Forsberg, il calciatore del Lipsia sta trascinando la Svezia con grandi giocate. Il Milan ha seguito già in passato il classe ...

Calciomercato Milan - incontro con l'Atletico Madrid per Kalinic : c'è anche il Bayer Leverkusen : L'ultima stagione non è stata positiva per Nicola Kalinic. Appena sei gol totali con la maglia del Milan, poi la negativa parentesi al Mondiale con l'allontanamento dalla Nazionale croata dopo il ...

Calciomercato Juventus - avanti tutta per Ronaldo : trattativa tra Madrid - Torino e Milano : Per la Juve queste sono ore davvero molto frenetiche. In casa bianconera, infatti, si lavoro al clamoroso acquisto di Cristiano Ronaldo. Il portoghese sembra deciso a lasciare il Real Madrid per approdare alla Juventus. CR7 avrebbe già dato il suo sì a Beppe Marotta e sarebbe pronto a raggiungere i Campioni d'Italia. Il portoghese avrebbe preso questa decisione da un po' di tempo, anche perché i rapporti con Florentino Perez non sarebbero dei ...

Calciomercato Milan - individuato il sostituto di Suso in caso di cessione dello spagnolo : piace Domenico Berardi : Nell’affare che porterebbe Manuel Locatelli al Sassuolo, il Milan ha chiesto di inserire Domenico Berardi, ma si aspetta la cessione di Suso La sanzione dell’Uefa, l’attesa per il ricorso al TAS e una nuova stagione da cominciare. Situazione in fermento in casa Milan, con il mercato sempre in primo piano. LaPresse/Spada La società rossonera prosegue la caccia agli obiettivi indicati da Gattuso, tra cui anche Domenico ...

Calciomercato Milan - se parte Kalinic può sostituirlo Zaza : Entro venerdì Mister Li deve rimborsare ad Elliott i 32 milioni dell'aumento di capitale. Intanto rispunta l'azzurro per l'attacco

Calciomercato Milan - inserimento a sorpresa per Berardi : Calciomercato Milan – Il Milan lavora senza sosta sul fronte Calciomercato, nelle ultime ore la notizia dell’accordo totale per l’arrivo in rossonero dell’attaccante Simone Zaza. I rossoneri non si fermano però e l’ultima notizia può essere considerata veramente a sorpresa, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ l’ultima idea rossonera porta a Domenico Berardi del Sassuolo, discorsi ...

Zaza al Milan / Calciomercato - l'ex Juventus vicino al ritorno in Italia : Zaza al Milan, Calciomercato: l'ex Juventus vicino al ritorno in Italia. I rossoneri virano sull'attaccante lucano dopo aver trovato degli ostacoli per arrivare a Ciro Immobile della Lazio.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 18:17:00 GMT)