Calciomercato LIVE | tutte le trattative di sabato 7 luglio | Juventus-Cristiano Ronaldo si

Calciomercato - tutte le trattative di oggi LIVE : Ecco cosa è successo venerdì La Juve sta ricevendo segnali positivi dalla Spagna, il filo diretto tra Marotta&Paratici con Mendes è continuo e orientato sempre di più a cercare di chiudere la ...

Calciomercato - tutte le trattative di oggi LIVE : La Gazzetta riporta anche le parole dell'agente del giocatore, Jorge Mendes: "Se lascerà il Real Madrid lo farà per una nuova sfida" 7.30 Corriere dello Sport: "CR7 Luglio" E' il titolo in apertura ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di venerdì 6 luglio in DIRETTA : ore decisive per l’affare Cristiano Ronaldo alla Juventus : Buongiorno agli appassionati di calcio: venerdì 6 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente ...

Dybala via dalla Juventus? / Calciomercato - bianconeri su Cr7 e il Liverpool ci prova per la Joya : Dybala via dalla Juventus? Calciomercato: i bianconeri sono concentrati sul possibile arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo, il Liverpool prova allora a prendere la Joya. (Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 23:40:00 GMT)

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di giovedì 5 luglio in DIRETTA : Juventus-Cristiano Ronaldo - vertice tra Agnelli e Marotta. Ruiz ufficializzato dal Napoli : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 4 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: giovedì 5 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Calciomercato - Marchetti al Genoa : “voglio dimostrare di essere ancora ad alto livello” : Nuova avventura per Federico Marchetti che dopo 7 anni con la Lazio è pronto a raccogliere l’eredità al Genoa di Mattia Perin. “Sono qui per fare una grande stagione -ha detto- e per farla c’è bisogno di sacrificio e lavoro. Non vedo l’ora di iniziare. Questa è una nuova opportunità. Sono contento soprattutto di avere la possibilità di dimostrare di essere ancora un portiere di alto livello. Obiettivi? Il presidente ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di giovedì 5 luglio in DIRETTA : la Juventus vuole Cristiano Ronaldo! Higuain al Chelsea? Zaza verso il Milan : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 4 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: giovedì 5 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di giovedì 5 luglio in DIRETTA : Juventus - assalto a Cristiano Ronaldo? Quanti colpi in vista : Buongiorno agli appassionati di calcio: giovedì 5 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di mercoledì 4 luglio in DIRETTA : Cristiano Ronaldo alla Juventus - tutti i retroscena. Inter su Dembelé - smentito Mbappé al Real : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI MARTEDI’ 3 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: mercoledì 4 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di mercoledì 4 luglio in DIRETTA : Cristiano Ronaldo - suggestione Juventus a suon di milioni! Zaza al Milan? : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI MARTEDI’ 3 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: mercoledì 4 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione ...

Calciomercato - tutte le trattative di oggi LIVE : Ecco Fabian Ruiz, ieri visite mediche oggi la firma da De Laurentiis Corriere dello Sport LA MANDRAKATA . Il calcio travolto da una voce clamorosa: "Ronaldo alla Juve". La verità. L'agente Jorde ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di mercoledì 4 luglio in DIRETTA : Juventus-Cristiano Ronaldo - si può fare? : Buongiorno agli appassionati di calcio: mercoledì 4 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di martedì 3 luglio in DIRETTA : bomba dalla Spagna - Ronaldo alla Juventus? : Buongiorno agli appassionati di calcio: martedì 3 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente ...

Calciomercato - tutte le trattative di oggi LIVE : 08.20 Offerta Real Madrid per Neymar, doppia smentita Attraverso un comunicato ufficiale i Blancos smentiscono la notizia data dalla tv spagnola, che parlava di 310 milioni per Neymar. Subito dopo, il ...