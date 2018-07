Calciomercato Empoli | dal Palermo arriva La Gumina

Calciomercato Sampdoria - l’Empoli irrompe su un obiettivo doriano : la situazione : L’Empoli ha incontrato l’agente di La Gumina, attaccante del Palermo seguito anche dalla Sampdoria, che mantiene al momento il gradimento del giocatore Non è ancora chiusa la trattativa tra la Sampdoria e Antonino La Gumina, il club blucerchiato continua a trattare con il Palermo l’acquisto del giocatore classe ’96, su cui nelle ultime ore si è inserito anche l’Empoli. Il club toscano ha incontrato ...

Calciomercato Empoli - arriva il bomber Mraz : Riparte la stagione dell‘Empoli. Oggi il raduno ufficiale e l’inizio del ritiro. Alla vigilia della partenza due importanti novità, una societaria e l’altra di mercato. La novità nel club riguarda Ricardo Pecini, nuovo direttore generale. Pecini, 40 anni, arriva dalla Sampdoria dove da quattro anni era capo degli osservatori e direttore sportivo del settore giovanile. Nei suoi anni in blucerchiato ha portato a Genova ...

Calciomercato Empoli - per l'attacco Pinamonti supera Favilli : Empoli - Previsto per domani il primo allenamento sul campo del Castellani per l' Empoli targato Serie A.Da ieri gli azzurri stanno sostenendo le visite medice di prassi per l'idoneità sportiva. Non ...

Calciomercato Empoli - per l'attacco idea Pinamonti : Empoli - Tra oggi e domani il via alle visite mediche. Poi da mercoledì tutti sul campo del Castellani per i primi allenamenti con il gruppo giocatori destinato a modificare per il mercato. C'è da ...

Calciomercato Empoli - idea La Gumina se parte Donnarumma : Empoli - L' Empoli si prepara alla Serie A. E nel reparto offensivo, se Caputo è una certezza, non è più così sicura la conferma di Alfredo Donnarumma . Il Brescia insiste: il club di Cellino sarebbe ...

Calciomercato Empoli - missione vincente a Zilina : preso Mraz : Rinforzo in attacco per la squadra di Andreazzoli Calciomercato Empoli Mraz / La missione dell'Empoli in Slovenia ha sortito l'effetto sperato. Stando a 'Sky Sport', infatti, il club toscano ha definito l'acquisto dallo Zilina di Samuel Mraz , bomber classe '97 autore di 21 gol nella passata stagione.

Calciomercato Empoli - l'obiettivo è riavere Luperto : Empoli - Luperto , uno dei protagonisti della promozione in A, è l'obiettivo di mercato a breve scadenza dell' Empoli . Il ventunenne è rientrato a Napoli : ora i toscani cercheranno di imbastire una ...

Calciomercato - Empoli tentato : Galatasaray su Bennacer : Empoli - In attesa di movimenti ufficiali c'è chi bussa alla porta dell' Empoli con il Galatasaray che insiste per Ismael Bennacer . Le ultime voci provenienti dal Bosforo vorrebbero il club turco ...

Calciomercato Empoli : Luperto potrebbe restare - ma servirà l'ok del Napoli - : ... ha parlato del futuro del suo assistito, giocatore di proprità del Napoli : " Siamo stati tutti sorpresi dall'arrivo di Ancelotti, è uno degli allenatori più forti al mondo, non solo a livello ...

Calciomercato Empoli - su Bennacer c'è anche il Nizza : Empoli - Resta vivo l'interesse per l'esterno offensivo Mattia Sprocati . Il sui passaggio alla Lazio non frena: i rapporti tra Empoli e biancocelesti sono buoni e questo potrebbe aprire nuovi scenari.

Calciomercato Empoli - Corsi vuole blindare Traorè e gli altri baby : Empoli - L' Empoli si prepara a blindare i suoi gioielli: primo tra tutti Junior Traoré , centrocampista ivoriano classe 2000, che ha debuttato in questa stagione con Vivarini e poi ha conquistato la ...

Calciomercato Empoli - Morosini del Brescia è un nome caldo : Empoli - L' Empoli guarda in casa del Brescia per potenziare il reparto offensivo: Leonardo Morosini , 22, , trequartista che nell'ultima stagione ha giocato prima al Genoa e poi all'Avellino, ma di ...

Calciomercato Empoli - occhi su Karacic : Empoli - Ritocchi di qualità: questo il programma dell'Empoli. Dopo il neoacquisto Marcjanick , l'Empoli avrebbe messo gli occhi su Fran Karacic , classe 1996, croato con passaporto australiano, di ...

Calciomercato Empoli - in Serie A si riparte con Provedel : Empoli - L' Empoli vuol ripartire da Ivan Provedel , Arrivato a titolo definitivo dal Chievo, è stato il portiere titolare prima di terminare con anticipo la stagione per un grave infortunio alla ...