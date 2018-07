Calciomercato : ecco il nuovo portiere della Spal : Il Torino ha rinnovato il contratto del portiere serbo Vanja Milinkovic-Savic fino al 30 giugno 2021, per poi cederlo in prestito secco alla Spal fino al termine della stagione. Ad annunciare l’operazione, attraverso il proprio sito, è lo stesso club granata. L’estremo difensore, fratello del più famoso centrocampista della Lazio Sergej, è considerato una promessa. Al Toro, la scorsa stagione, tanta panchina, ma anche qualche ...

Calciomercato Cagliari - ecco l’attaccante : scatto nelle ultime ore : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari dopo l’ultima salvezza conquistata in Serie A ha deciso di iniziare un nuovo progetto con Rolando Maran in panchina, l’obiettivo per la prossima stagione è quello di disputare un campionato tranquillo. Nel frattempo nelle ultime ore è stata chiusa una trattativa importante con la Juventus, accordo raggiunto con il club bianconero per l’attaccante Alberto Cerri, reduce ...

Calciomercato Bologna - rivoluzione in attacco : ecco come cambia il reparto avanzato : Calciomercato Bologna – Dopo l’ultima stagione non entusiasmante il Bologna ha deciso di cambiare, nuovo progetto con Filippo Inzaghi in panchina. Sul mercato prevista una mini rivoluzione, soprattutto nel reparto avanzato, la prima mossa è stata quella di Federico Javier Santander che si candida ad essere un grande protagonista, fatta anche per lo scambio tra Falcinelli e Di Francesco. Ma non è finita, il Bologna ha intenzione ...

Calciomercato Parma - innesto a sorpresa : ecco il difensore per D’Aversa : Calciomercato Parma – Il Parma non si ferma e lavora intensamente sul mercato per rinforzare la rosa da consegnare al tecnico D’Aversa in vista dell’inizio del campionato di Serie A, nelle ultime ore mossa a sorpresa per la difesa. Si tratta di Bruno Alves, centrale del Portogallo ed anche ex calciatore del Cagliari in Serie A, il quale secondo quanto rivelato da Skysport si appresta a firmare un contratto col club ...

CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS/ Calciomercato - cresce l'ottimismo : ecco perché CR7 vuole i bianconeri : La JUVENTUS pensa a CRISTIANO RONALDO: il portoghese in uscita dal Real Madrid è il grandissimo sogno bianconero, ma le cifre dell'operazione sono spaventose e forse fuori portata. CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS: fanta-mercato? Non secondo Marca, quotidiano spagnolo solitamente ben informato rispetto alle vicende del Real Madrid. E nemmeno secondo A Bola, il giornale portoghese che di qualche informazione rispetto al talento nazionale ...

Calciomercato Sampdoria - ecco l’attaccante per Giampaolo : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria sta per regalare l’attaccante al tecnico Giampaolo. Dopo l’ultima importante stagione il club blucerchiato ha intenzione di alzare l’asticella, nelle ultime ore mossa per il reparto offensivo. E’ fatta per Antonino La Gumina, accordo raggiunto con il Palermo e fumata bianca prevista entro le prossime ore. L’intesa è stata raggiunta sulla base di 7 milioni compresi ...

Calciomercato Genoa - ufficiale : ecco Marchetti dalla Lazio : GENOVA - Federico Marchetti è il nuovo portiere del Genoa . Lo comunica la società rossoblu, dopo che l'estremo difensore a giugno aveva effettuato le visite mediche. Il classe '83 proviene dalla ...

Calciomercato Cagliari - ecco il colpo per il centrocampo : Calciomercato Cagliari – Cagliari Calcio annuncia l’acquisto a titolo definitivo dal ChievoVerona delle prestazioni sportive di Lucas Nahuel Castro, che ha firmato un contatto con il club rossoblù sino al 2021. Castro è nato a La Plata, in Argentina, il 9 aprile 1989. Cresciuto nelle fila del Gimnasia La Plata, dopo un intermezzo al Racing Club, è approdato in Italia nella stagione 2012-13, acquistato dal Catania. In Sicilia ha ...

Calciomercato Juventus - ecco perchè Cristiano Ronaldo non è solo un sogno : via due big - la squadra per tentare l’assalto alla Champions [FOTO] : Calciomercato Juventus – La Juventus è sempre più scatenata sul Calciomercato, i bianconeri pensano in grande in vista della prossima stagione con l’intenzione di tentare l’assalto alla Champions League, obiettivo sfumato per poco nelle ultime stagioni. Ore caldissime per le strategie bianconere, il sogno porta il nome di Cristiano Ronaldo. . Secondo alcune indiscrezioni provenienti direttamente dalla Spagna, la clausola ...

Calciomercato Torino - ecco la decisione definitiva di Bruno Peres : Calciomercato Torino – Non decolla il Calciomercato del Torino, anche alcune trattative che sembravano ormai in fase di chiusura rischiano di complicarsi clamorosamente. Una di queste è sicuramente quella che riguarda il terzino destro Bruno Peres, accordo raggiunto con la Roma, anche il brasiliano inizialmente aveva dato l’ok al trasferimento, poi il dietrofront. Nelle ultime ore il presidente Cairo ha incontrato il calciatore ...

Calciomercato Lazio - ecco Sprocati : ha fatto le visite mediche : ROMA - La Lazio abbraccia Mattia Sprocati . L'attaccante venticinquenne, arrivato dalla Salernitana , si è recato nella mattinata di oggi in Paideia, dove ha svolto le visite mediche di rito. Dopo i ...

Calciomercato Napoli - svolta nella notte : ecco i due portieri per Carlo Ancelotti : Calciomercato Napoli – Il Napoli si muove sul Calciomercato e blinda la porta, doppia operazione in entrata per il tecnico Carlo Ancelotti, accordo nella notte con l’Udinese, pronti a vestire la maglia azzurra Meret e Karnezis, nelle casse del club bianconero poco più di 35 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Il Napoli aveva da tempo individuato in Meret il sostituto ideale di Reina, poi la decisione a sorpresa di inserire nella ...

Calciomercato Juve - ufficiale l'arrivo di Cancelo : "Ecco cosa mi ha detto Allegri..." : Il portoghese ha firmato per cinque anni con la Vecchia Signora: al Valencia vanno 40.4 milioni pagabili in tre esercizi

Calciomercato Inter - si completa il puzzle in attacco : ecco Politano : Calciomercato Inter – Inter attivissima in queste ultime ore di Calciomercato, i nerazzurri non si fermano all’arrivo dell’ex Roma Radja Nainggolan, nelle ultime ore altra mossa che completa il puzzle in attacco. Nel 4-2-3-1 che ha mente il tecnico Luciano Spalletti, Perisic sulla sinistra, Nainggolan dietro la punta Icardi e sulla destra… Politano. E’ praticamente quasi fatta per il calciatore del Sassuolo, accordo ...