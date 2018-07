Calcio | Roberto Muzzi | «Tabarez è stato come un secondo padre »

Calcio : amichevole Italia-Arabia Saudita 2-1. Mario Balotelli lancia la nuova nazionale di Roberto Mancini : Vittoria doveva essere e l’Italia non ha mancato l’appuntamento con il successo, che mancava ormai da cinque partite. Se pur in un’amichevole internazionale, gli azzurri tornano a vincere: la nuova nazionale di Roberto Mancini batte allo Stadio di San Gallo (Svizzera) per 2-1 l’Arabia Saudita. Non convince molto la performance di Bonucci e compagni, apparsi molto scarichi a livello fisico (più che ovvio, visto che siamo a ...

Calcio - verso Italia-Arabia Saudita. Roberto Mancini : “Sono emozionato - incominciamo bene. Formazione? Decido domani. E su Balotelli…” : Domani sera l’Italia affronterà l’Arabia Saudita in amichevole. Prima partita sulla panchina azzurra per il nuovo CT Roberto Mancini, molto motivato in vista dell’incontro in programma a San Gallo (Svizzera). La Nazionale deve riprendersi dalla mancata qualificazione ai Mondiali 2018 e prova a risollevarsi il morale. L’allenatore è davvero molto emozionato: “Un’emozione diversa, unica. La più grande di tutte, ...

Calcio - Roberto Mancini : “Non ho la bacchetta magica. Serve tempo ma resto fiducioso” : Prima giornata di lavoro a Coverciano per Roberto Mancini, da allenatore della Nazionale Italiana di Calcio, e prima conferenza stampa. In mattinata, il tecnico ha diretto l’allenamento in vista delle amichevoli con Arabia Saudita (28 maggio a San Gallo), Francia (1° giugno a Nizza) e Olanda (4 giugno a Torino). Il neo tecnico azzurro, dopo le defezioni di Emerson Palmieri e Claudio Marchisio, costretti a saltare per infortunio gli ultimi ...

Calcio - i primi convocati di Roberto Mancini. Italia pronta per le amichevoli. Torna Balotelli - cinque esordienti : Sono arrivate le prime convocazioni di Roberto Mancini da CT della Nazionale Italiana di Calcio. L’allenatore marchigiano ha diramato una lista con i nomi di 30 giocatori in vista delle amichevoli contro Arabia Saudita (28 maggio a San Gallo), Francia (il 1° giugno a Nizza) e Olanda (il 4 giugno a Torino). I ragazzi si raduneranno mercoledì 23 maggio a Coverciano, il giorno dopo inizierà la preparazione. Ci sono cinque esordienti: Emerson ...

Calcio - Roberto Mancini : “Sono orgoglioso di questo incarico. Mario Balotelli sarà convocato” : Oggi, alle ore 12, vi è stata l’attesa conferenza stampa di presentazione di Roberto Mancini, presso il Centro Federale di Coverciano, nominato nuovo allenatore della Nazionale Italiana di Calcio. Ieri a cena la firma dopo un pomeriggio di trattative: due anni con opzione per il Qatar (2022) a 2 milioni netti. Il primo impegno sarà il 28 maggio a San Gallo contro l’Arabia Saudita. “Sono abbastanza emozionato perché diventare ...

Calcio - i possibili convocati della nuova Italia di Roberto Mancini. Sicuro Balotelli - ci saranno ancora De Rossi e Chiellini? : Dopo le tante indiscrezioni e i primi annunci, ieri l’ufficialità: Roberto Mancini è il nuovo allenatore della Nazionale Italiana di Calcio. Il marchigiano ha firmato un contratto fino al 2020: a lui il difficilissimo compito di far rinascere una squadra che nelle ultime stagioni ha fallito pesantemente, mancando la qualificazione ai Mondiali di Russia 2018. Quest’oggi alle ore 12.00 è prevista la presentazione ufficiale e l’ex ...

Roberto Mancini è il nuovo ct della Nazionale di Calcio : Adesso è ufficiale, Roberto Mancini ha appena firmato il contratto con la Federcalcio ed è il nuovo commissario tecnico della Nazionale. Mancini sarà presentato martedì in una conferenza stampa.

Calcio : Italia e Roberto Mancini ai dettagli. Fabbricini : “È fatta” : “Stiamo limando qualche aspetto, ma possiamo dire che per Mancini c.t. dell’Italia è fatta”. A parlare è il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini: ormai manca davvero pochissimo all’annuncio ufficiale, con Roberto Mancini che diventerà il nuovo allenatore della nazionale Italiana di Calcio. Il marchigiano è sbarcato oggi a Roma dopo le dimissioni con lo Zenit e sta limando i dettagli con la FIGC sul ...

Calcio - Roberto Mancini a un passo dalla panchina dell’Italia. C’è l’accordo con la FIGC : domani la firma del contratto : Il cammino di Roberto Mancini verso la panchina dell’Italia sta arrivando a compimento. Il tecnico jesino ha ufficialmente concluso la sua avventura in Russia. Già qualche giorno fa aveva rescisso il contratto che lo legava allo Zenit, mentre ieri è arrivato l’ultimo impegno sul campo, un 6-0 contro il Khabarovsk che non è però servito a nulla, perché la squadra di San Pietroburgo resterà fuori per la prima volta dalle coppe ...

Calcio - Roberto Mancini rescinde con lo Zenit. Porte spalancate per la panchina dell’Italia : Un grande indizio per il futuro della panchina della nazionale italiana di Calcio giunge dalla Russia: secondo quanto riportato da SportMediaset, Roberto Mancini avrebbe rescisso il contratto che lo legava al club dello Zenit di San Pietroburgo per altre due stagioni ed ora è libero di accomodarsi al posto temporaneamente occupato da Gigi Di Biagio. Il tecnico jesino dovrebbe fare molto presto il proprio esordio in qualità di CT della nazionale ...

Calcio - come sarà la nuova Italia di Roberto Mancini? La possibile formazione : alla ricerca del gol per rinascere : La Nazionale Italiana di Calcio sta per essere affidata nelle mani di Roberto Mancini. Manca soltanto l’ufficialità ma sarà l’attuale tecnico dello Zenit San Pietroburgo a sedere sulla panchina e a dover trascinare il nostro movimento dopo la delusione della mancata qualificazione ai Mondiali. Compito arduo per il 53enne che ha confermato la propria disponibilità alla Federazione e che nelle prossime settimane dovrà definire tutti i ...

Calcio - Roberto Mancini : “Io in pole per la Nazionale? Ne sarei orgoglioso” : Roberto Mancini e la Nazionale Italiana di Calcio, due percorsi che potrebbero incrociarsi? Potrebbe essere…Dopo il “No” di Carlo Ancelotti di un paio di giorni, il roster dei nomi papabili per la panchina dell’Italia si restringe ed il 20 maggio, deadline per l’annuncio del nuovo ct, si avvicina. Sfumato dunque l’accordo con il tecnico emiliano, sembrerebbe essere il “Mancio” il favorito per ...