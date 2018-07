Cagliari | strangola la moglie e si toglie la vita

Strangola la moglie e si suicida : choc nel Cagliaritano. È il terzo caso in due giorni : Ha Strangolato la moglie e poi si è tolto la vita. È accaduto questa mattina a Senorbì , nel Sud Sardegna, a circa 40 chilometri da Cagliari . Si tratta del terzo caso di omicidio-suicidio avente per ...