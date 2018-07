Cade da 12 metri in un parco avventura | torinese in rianimazione

Cade da un muro per farsi un foto - volo di 10 metri : morto. Era il capo del colosso HNA : Cade da un muro per farsi un foto, volo di 10 metri: morto. Era il capo del colosso HNA Secondo la polizia francese è morto salendo su un parapetto per farsi una foto mentre visitava Bonnieux, una cittadina francese in Provenza in cui si trovava per lavoro. Il manager 57enne era il co-fondatore della multinazionale […] L'articolo Cade da un muro per farsi un foto, volo di 10 metri: morto. Era il capo del colosso HNA proviene da NewsGo.

Salerno - donna Cade da un mulo viene trascinata per metri e muore : cade da un mulo e muore. È successo nella frazione Fusara di Baronissi, vicino a Salerno. La vittima, una 43enne, stava percorrendo una strada di montagna che conduce ai terreni agricoli, in sella all'...

BRESCIA - 16ENNE SONNAMBULO SCAVALCA LA FINESTRA E Cade NEL VUOTO/ Volo di 8 metri ma non è in pericolo di vita : BRESCIA, 16ENNE SONNAMBULO SCAVALCA la FINESTRA e CADE nel VUOTO: la scorsa notte si è sfiorata la tragedia a Ghedi, quando un ragazzino si è gettato inconsapevolmente(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 12:18:00 GMT)

Bambina Cade in un pozzo profondo di 7 metri : salvata : Una Bambina di 3 anni è caduta in un pozzo di 7 metri. La piccola ha rischiato di annegare ed è stata salvata dalla madre che si è buttata nel pozzo.

Siena - bimba di 3 anni Cade nel pozzo a 7 metri : la mamma si tuffa e le tiene la testa alta : bimba cade in pozzo nel Senese, salvata dalla mamma e da un passante. La donna l'ha tenuta con testa sollevata, l'uomo le ha recuperate entrambe. La bambina sta bene, solo una leggera ipotermia.Continua a leggere

Udine - Cade dal balcone e fa un volo di quattro metri : grave una bimba di 3 anni : Una bambina di 3 anni è caduta dal balcone di casa mentre stava giocando, facendo un volo di 4 metri. Era con la mamma al momento di quella che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. Al vaglio dei carabinieri le cause. L'edificio pare fosse in ristrutturazione e privo di parapetto.Continua a leggere

Atletica - Tortu in 9.99 nei 100 metri. Cade il record italiano di Mennea : Il velocista sardo delle Fiamme Gialle ha abbattuto il muro dei 10". Il record di Mennea reggeva dal 1979

Tragedia sfiorata. Cade nel letame e affonda per 3 metri : vicino e pompieri lo salvano : Un anziano agricoltore è caduto in una profonda vasca di liquami tre metri nella sua tenuta a Codroipo, in provincia di Udine: necessario l'intervento dei vigili del fuoco e del 118. L’uomo è ora in ospedale: ha ingerito le sostanze tossiche e potrebbe avere conseguenze.Continua a leggere

Fincantieri - operaio Cade da 10 metri e muore a Sestri Ponente : cade da dieci metri d'altezza e muore. E' successo oggi a un operaio mentre stava lavorando su una impalcatura nel bacino di carenaggio di Fincantieri a Sestri Ponente. La vittima si chiamava ...

Udine - gonfiabile si rompe : bimbo Cade da 4 metri : FORGARIA NEL FRIULI , Udine, - Un bambino di dieci anni è caduto da una altezza di quattro metri da un gioco gonfiabile allestito nel parco di Cornino di Forgaria nel Friuli dove era in corso la ...

Maltempo - albero di 30 metri Cade e distrugge serre di azienda agricola : Trescore Balneario , Bergamo, , 28 maggio 2018 - Ondata di Maltempo in provincia di Bergamo . Il forte vento e le piogge delle ultime ore hanno causato, oggi pomeriggio, la caduta di un albero di 30 ...

Crolla solaio di una scuola - prof Cade da 3 metri : Livorno, 23 mag. - (AdnKronos) - Un solaio all'esterno di un laboratorio d'informatica dell'istituto professionale 'Colombo' a Livorno è Crollato questa mattina intorno alle 8,20. Da quanto si apprende, un docente è caduto da un'altezza di circa 3 metri e avrebbe riportato traumi alla schiena. L'uom

