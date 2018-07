“Bye bye Sara | adesso c’è lei” Nicola Panico presenta la nuova giovanissima ragazza

caffeinamagazine

(Di sabato 7 luglio 2018) Dopo la notizia della separazione traAffi Fella e Luigi Mastroianni ex protagonisti di Uomini e Donne, in molti hanno supposto chepossa essere tornata con il suo ex, con il quale lo scorso anno aveva partecipato al reality delle tentazioni (Temptation Island) ideato da Maria De Filippi e condotto dall’ex concorrente del Grande Fratello Filippo Bisciglia. Ad alimentare questi rumors, sono state anche le dichiarazioni che Mastroianni avrebbe rilasciato in merito all’atteggiamento della ex nei suoi confronti. Molti hanno creduto che il mancato coinvolgimento della Affi Fella nei riguardi del dj siciliano, sia stato dovuto ad un interesse mai spento per l’ex calciatore. Ma non è stato così. Anzi. È proprio di questi giorni la notizia dellarelazione che l’ex diAffi Fella ha intrecciato con una bellissimadi nome Federica Abate. La ...