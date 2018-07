Brexit | May chiude il piano su libero scambio |  ok a regole Ue sulle merci ma non sui

Piano May sulla Brexit : un'area di libero scambio con la Ue : Dopo una riunione fiume di 12 ore, il governo britannico ha concordato una proposta comune da presentare nel negoziato futuro sull'uscita della Gran bretagna dall'Unione -

Dopo un incontro durato quasi 12 ore, il governo di Theresa May afferma di aver finalmente concordato un piano per un futuro accordo di libero scambio da presentare all'Unione Europea. Il compromesso proposto dalla May prevede un "accordo doganale facilitato", che di fatto è un totale allineamento della Gran Bretagna alle regole Ue sulle merci, ma non sui servizi...

Brexit : Juncker - May partner affidabile : ANSA, - BRUXELLES, 21 GIU - La premier britannica Theresa May è un partner negoziale affidabile per il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker. Lo ha affermato lo stesso presidente ...

Brexit : May sopravvive a ribellione interna - sterlina rimbalza : L'ex procuratore generale Dominic Grieve , per esempio, è convinto che il parlamento debba aver l'opportunità di esprimersi, se non altro per poter proteggere l'economia britannica. L'emendamento di ...

Brexit : governo May salvo su emendamento : ANSA, - LONDRA, 20 GIU - Il governo May ha evitato oggi una sconfitta potenzialmente devastante ai Comuni sulla legge quadro per la Brexit. E' stato infatti bocciato con 319 voti contro 303 l'...

'Miliardi a sanita' grazie a Brexit' - boomerang su May : E' gia' dietro l'angolo l'effetto boomerang dell'annuncio dei fondi aggiuntivi a pioggia promessi da Theresa May a ospedali, ambulatori e laboratori pubblici d'Inghilterra e Galles, fino a un supposto ...

GB : Brexit : nuova sconfitta May ai Lord su voto Parlamento

GB - May promette 22 miliardi alla sanità 'Grazie alla Brexit' : ... uno dei primi servizi di assistenza medica statale al mondo. La premier conservatrice lo presenta testualmente come 'un dono di compleanno'. E poi aggiunge: 'Ricordate lo slogan della campagna per ...

Brexit : May promette più fondi a sanità grazie a divorzio Ue

Brexit : già saltato il compromesso fra May e i ribelli Tory

