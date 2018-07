Brasile | Neymar | ' Momento più triste della mia carriera | ripartire è dura'

Russia 2018 - Brasile - Neymar : 'È difficile trovare la forza di voler giocare di nuovo' : Il crack 'canarinho' ha generato una raffica di critiche in tutto il mondo per le sue esagerazioni e simulazioni di falli e, fuori dal campo, ha fatto parlare per i suoi 'look' stravaganti. 'Ney' ha ...

Mondiali Russia 2018 – Brasile eliminato - la vendetta del Messico : lo sfottò a Neymar [FOTO] : Il Messico si vendica: lo sfottò a Neymar è d’obbligo dopo l’eliminazione del Brasile dai Mondiali di Russia 2018 Ride bene chi ride ultimo: ieri il Brasile è stato clamorosamente eliminato dai Mondiali di Russia 2018. Il Belgio ha avuto la meglio, nel match valido per i quarti di finale, contro i verdeoro di Neymar, che è stato preso di mira sui social e dalla stampa brasiliana. Il numero 10 del Brasile è stato inoltre ...

Hazard oscura Neymar. Capolavoro Belgio. Il Brasile piange ancora : Quando il gomito "galeotto" di Fernandinho spedisce il pallone alle spalle di Alisson, dopo che la coscia di Thiago Silva aveva centrato il palo nella porta giusta, il Brasile rivede i fantasmi del "Mineirazo" di quattro anni fa e inizia a mettere a fuoco la clamorosa eliminazione dal Mondiale. Nonostante un secondo tempo nel quale gli avversari gestiscono con un po' di affanno il pesante e decisivo bottino di due reti (il bis con il siluro da ...

Mondiali Russia 2018 – Tite difende il suo Brasile : “Neymar? Non ha rivali. Sul VAR non voglio fare polemiche ma…” : Il Brasile eliminato da Russia 2018, ma il ct Tite difende la prova della sua squadra: l’allenatore fa da scudo alle critiche su Neymar e tira in ballo la decisione dell’arbitro sul presunto rigore su Gabriel Jesus L’autogol di Fernandinho e la rete di De Bruyne regalano il pass per le semifinali al Belgio: il Brasile è ufficialmente fuori dai Mondiali di Russia 2018. Il ct Tite però, nel post partita ha difeso ...

Brasile fuori dal Mondiale - è processo a Neymar : ma quanto ha deluso Gabriel Jesus? Non regge il paragone con il ‘Fenomeno’ : Il Brasile esce dal Mondiale di Russia 2018, in patria è processo a Neymar, ma la vera delusione è Gabriel Jesus: il ‘nuovo Ronaldo’ non è ancora pronto per un paragone così pesante Triplice fischio, il tabellone della Kazan Arena segna un risultato clamoroso: Brasile-Belgio finisce 1-2. La squadra verde-oro, considerata come una delle favorite per la vittoria finale dei Mondiali di Russia 2018, si è fermata ai quarti di ...

Brasile-Belgio 1-2 - Mondiali 2018 : impresa dei Red Devils - semifinale storica. Verdeoro a casa - disfatta Neymar : Il Brasile è crollato al cospetto di un maestoso Belgio, i Red Devils hanno sovvertito il pronostico della vigilia, hanno sconfitto la quotata Seleçao per 2-1 e si sono qualificati alle semifinali dei Mondiali 2018 di calcio. I ragazzi di Martinez ora affronteranno la Francia in una sfida tutta europea: per la seconda volta nella sua storia il Belgio approda tra le quattro grandi nel Pianeta (quarti nel 1986). La notizia clamorosa è una e una ...

