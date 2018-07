huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Brasile, il naufragio di una nazione e di una nazionale - fabio_falabella : RT @HuffPostItalia: Brasile, il naufragio di una nazione e di una nazionale - HuffPostItalia : Brasile, il naufragio di una nazione e di una nazionale -

(Di sabato 7 luglio 2018) Via ildal mondiale: senza gloria e senza storia, battuto 2-1 da un brillante e cinico Belgio. A fare il sudamericano, con fantasia e colpi d'autore, è stato Eden Hazard, non il vagolante e smarrito Neymar. O Ney verrà ricordato più per le sue grottesche cadute che non per i suoi gol e i suoi dribbling. Via il, tornato a essere una squadra senza qualità e senza carattere. Una squadra che il professor Tite non ha saputo governare da un punto di vista psicologico e tattico. Era tra le favorite, esce di scena ai quarti: e la Coppa sarà una questione esclusivamente europea.La Seleçao non perdeva contro il Belgio dal 1963, amichevole di Bruxelles: finì anche peggio, 5-1, c'erano Gilmar e Djalma Santos, ma anche Claudio e Quarentinha. Sotto accusa, più di Neymar, re delle sceneggiate, l'attaccante Gabriel Jesus, stella ...