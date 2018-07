Boldrini | Salvini è un bullo indegno e anti italiano

Il vero anti-italiano è Salvini. Parola di Boldrini : Il vero anti-italiano è Matteo Salvini che, nella partita europea sui migranti , ha appoggiato il gruppo di Visegrad, contrario alla redistribuzione obbligatoria, andando contro gli interessi del ...

Il vero anti-italiano è Salvini. Parola di Boldrini : Il vero anti-italiano è Matteo Salvini che, nella partita europea sui migranti, ha appoggiato il gruppo di Visegrad, contrario alla redistribuzione obbligatoria, andando contro gli interessi del Paese. È l'accusa che l'ex presidente della Camera Laura Boldrini, tra i bersagli principali della vulgata sovranista e protagonista di numerosi duelli mediatici con l'attuale ministro dell'Interno, lancia in ...

Boldrini - Salvini collabori con giustizia : ANSA, - ROMA, 5 LUG - "49 milioni di euro sottratti dalla Lega allo Stato. E Salvini che fa? Anziché collaborare con la giustizia e restituirli ai cittadini grida al complotto e indegnamente chiama in ...

Boldrini - Salvini collabori con giustizia : ANSA, - ROMA, 5 LUG - "49 milioni di euro sottratti dalla Lega allo Stato. E Salvini che fa? Anziché collaborare con la giustizia e restituirli ai cittadini grida al complotto e indegnamente chiama in ...

Laura Boldrini - la pagliacciata : cosa indossa per protestare contro Matteo Salvini : Laura Boldrini si tinge di rosso. L'ex presidenta aderisce alla campagna anti-Salvini: indossa qualcosa di rosso per 'lottare contro il cinismo dilagante'. Contenta lei. 'Una maglietta rossa per ...

Laura Boldrini attacca M5S : “La Lega ha sottratto 49 milioni - gli alleati pretenderanno onestà da Salvini?” : L'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, attacca il Movimento 5 Stelle, reo di non aver preso posizione in merito alla sentenza di condanna per truffa ai danni dello Stato comminata alla Lega: "Per la magistratura la Lega di Salvini ha sottratto 49 milioni di euro allo Stato, ai cittadini italiani. Su per giù la stessa cifra che si risparmierebbe col ricalcolo dei vitalizi. Immagino che ora i suoi alleati 5stelle si facciano sentire ...

Federica Mogherini come Salvini : 'Gli immigrati aiutiamoli a restare in Africa'. Boldrini e Kyenge distrutte : 'Aiutare gli immigrati nei loro paesi'. Quando lo dice Matteo Salvini , la sinistra lo addita a simbolo di razzismo, egoismo, xenofobia. E quando lo ha scimmiottato Matteo Renzi , anche nel Pd lo ...

"Salvini cinico omette i soccorsi". E in Aula scoppia il caos per le parole della Boldrini : Urla, strepiti e schiamazzi. Al termine dell'intervento del premier Giuseppe Conte in vista del Consiglio europeo di domani, l'intervento di Laura Boldrini contro il governo e in modo particolare contro il ministro degli Interni Matteo Salvini ha scetenato un vero e proprio putiferio in Aula (guarda il video). "Fomentano l'allarme solo per interessi elettorali - ha tuonato la deputata di Liberi e Uguali - e omettono i soccorsi in mare". ...

Immigrazione - Boldrini vs Salvini e Conte : “Prima gli italiani o gli ungheresi?”. Bagarre in Aula - sarcasmo dai banchi della Lega : Bagarre, applausi sarcastici dai banchi della Lega e Contestazioni dai deputati della maggioranza, quando in Aula, dopo l’informativa di Conte prima del Consiglio europeo, è intervenuta l’ex presidente della Camera Laura Boldrini. La deputata di LeU si è rivolta in modo ironico verso 5 Stelle e Lega, attaccando soprattutto Salvini. “Signor presidente del consiglio che non c’è – ha spiegato Boldrini, per biasimare ...

Migranti - Laura Boldrini contro Giuseppe Conte e Matteo Salvini : “Volete sovvertire il codice del mare con le minacce” : L'ex presidente della Camera Laura Boldrini attacca il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell'Interno Matteo Salvini sul tema dei Migranti: "State mandando un messaggio chiaro a tutti i natanti: se non volete rimanere per giorni bloccati coi naufraghi a bordo, tirate dritto, ignorateli per non avere problemi. Conte sta prendendo parte a una strategia che ha l’obiettivo di sovvertire l’antico codice del mare".Continua a leggere

'Tagliamo la gola a Boldrini e Saviano' : l'ex presidente della Camera querela l'hater salviniano : ' Da leone da tastiera a coniglio in fuga ', scrive Laura Boldrini in un post su Facebook annunciando querele . Il riferimento è a un signore, Raffaele Alloero, autore di un tweet in cui invitava a ' ...

"Minaccia di tagliarmi la gola e condivide le idee di Salvini". Laura Boldrini querela il suo hater : "Da leone da tastiera a coniglio in fuga. Il signore che minaccia di tagliare la gola a me e a Saviano fa l'odontotecnico, vota e sostiene Matteo Salvini, condivide con lui idee, valori e modalità di espressione, aggressive e violente. Ma c'è un'altra cosa ancora che li accomuna: quando si trovano di fronte alle loro responsabilità tendono a scappare perché incapaci di gestire le situazioni che creano con le loro ...

Laura Boldrini attacca Matteo Salvini : 'Combatta la mafia non Roberto Saviano' : ' Matteo Salvini combatta la mafia non chi la denuncia e la sfida apertamente come fa da anni Roberto Saviano '. Laura Boldrini non perde occasione per attaccare il leader della Lega. Dopo immigrati e ...

Boldrini - Salvini combatta mafia : ANSA, - ROMA, 21 GIU - "Salvini combatta la mafia non chi la denuncia e la sfida apertamente come fa da anni @robertosaviano Mettere in discussione la scorta a una persona minacciata dalla criminalità ...