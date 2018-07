Bobo Vieri | Costanza Caracciolo e quelle carezze alla pancia…

vanityfair

: Ieri a #Balalaika sfida spettacolare a foot-volley: la coppia @vieri_bobo - @OfficialCiro VS @antocabro - Ciccio Gr… - Sport_Mediaset : Ieri a #Balalaika sfida spettacolare a foot-volley: la coppia @vieri_bobo - @OfficialCiro VS @antocabro - Ciccio Gr… - MediasetTgcom24 : Bobo Vieri accarezza il pancione di Costanza Caracciolo #christianvieri - AndreaBrunori5 : ... sembrava Bobo Vieri ieri a #Balalaika #maidiremondiale @GialappasB @ElyTamb -

(Di sabato 7 luglio 2018) Tutto in punta di piedi, dopo la brutta esperienza vissuta in autunno, quando purtroppo la gravidanza non andò a buon fine. Ma adesso, incrociando le dita, Christiansembrano sereni e benché ancora non ci sia stato nessun annuncio ufficiale, benché sia ancora un argomento tabù, ora, durante un volo privato per Ibiza, si è lasciato un po’ andare e, in una divertente «stories» su Instagram, ha accrezzato il pancione (ino) della sua, alzando la maglietta, come a dare la bella notizia, anche se, in quei pochi secondi non gli scappa nemmeno una parola. Tutto dichiarato in silenzio. La ex velina sarebbe ormai al sesto mese di gravidanza. Di ufficiale però non c’è ancora nulla: la coppia, infatti, per adesso preferisce mantenere il massimo riserbo e noi lo rispettiamo, ma a questo punto ci viene comunque da fare il tifo! LEGGI ...