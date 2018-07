Bergonzoni si e ci diverte a stravolgere la cultura

ilgiornale

(Di sabato 7 luglio 2018) Una vertigine, un precipizio. Una voragine, ma non una voragine che si produce dentro la materia: piuttosto una voragine che esiste prima della materia, e la produce incessantemente intorno a sé. Il vortex di Democrito, atomi che a velocità infinita si muovono, si aggregano, producono l'universo del quale poi cercheremo il senso.Uno spettacolo, sempre che spettacolo sia, di Alessandrolascia basiti, sempre. E quest'ultimo, Trascendi e sali, più degli altri. Impossibile recensirese non a prezzo di un'enorme malafede. Le nostre parole secondarie (tali le parole della critica) non possono abbracciare qualcosa che di secondario non ha in sé nulla.Quasi tutti gli artisti lasciano aperti spiragli di secondarietà (pensiero, calcolo, astuzia) ma non tutti. C'è chi fa cose che solo la natura fa, al suo sorgere. Si può recensire un seme che si schiude? Si possono recensire ...