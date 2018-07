http://feedproxy.goo

: Bere #caffè allunga la vita, anche quando se ne beve molto. Studio su 500 mila persone, rischio di mortalità giù de… - Agenzia_Ansa : Bere #caffè allunga la vita, anche quando se ne beve molto. Studio su 500 mila persone, rischio di mortalità giù de… - SkyTG24 : Bere caffè potrebbe farci vivere più a lungo - giannifioreGF : Bere caffè, caffè e ancora caffè se vuoi vivere a lungo: Perché limitarsi, bere caffè… -

(Di sabato 7 luglio 2018) Perché limitarsi,allunga la vita, almeno secondo uno studio sui benefici della bevanda più amata dagli italiani e non solo. Lo studio, pubblicato sul Journal of the American Medical Association, JAMA Internal Medicine, sta incoraggiando gli amanti della bevanda, a berlo senza timori.allunga la vita, stretto, decaffeinato, istantaneo non importa, l’importante è berlo perché i benefici si possono sintetizzare in: allunga la vita. Si tratta dele di quanto puoi berne, secondo il National Cancer Institute, oltre ad allungare la vita è anche considerato un viagra naturale. -12% ...