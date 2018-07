Berardi-Di Francesco | più di un' intesa

Calciomercato Roma - arriva anche Berardi : Di Francesco può contare su una rosa pazzesca [FOTO] : Calciomercato Roma – E’ una Roma scatenata quella che si prepara per l’inizio del nuovo campionato, i giallorossi sono reduci da una stagione molto importante in Serie A ed anche e soprattutto in Champions League, adesso l’obiettivo è quello di alzare l’asticella. Le prime mosse sono state veramente importanti, Marcano, Santon e Bianda in difesa, Coric, Cristante, Zaniolo e Pastore a centrocampo, in attacco Kluivert ...