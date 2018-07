Berardi alla Roma? Di Francesco vuole ad ogni costo l' attaccante del Sassuolo

PINEROLO - SUICIDIO ALLA CASERMA Berardi/ Suicida un maresciallo alpino di ritorno da missione in Iraq : Un maresciallo Suicida ALLA CASERMA di PINEROLO; si è tolto la vita con dei colpi di pistola. Aveva 42 anni ed era tornato dai territori di guerra in Iraq difendendo la diga di Mosul.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 16:20:00 GMT)