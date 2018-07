Belgio italiano e adios Sudamerica

ilgiornale

(Di sabato 7 luglio 2018) Ah. Tornano a casa Uruguay e Brasile, colpo grosso in Russia, di Francia e, la vecchia Europa rispedisce al mittente un pezzo di storia grande del torneo mondiale. I francesi hanno approfittato dell'assenza di Cavani e delle gaffe del portiere Muslera per fare propria una partita senza sangue, senza tensione a parte una mattana di Mbappé che ha voluto imitare il suo sodale parigino Neymar rotolando a terra dopo docile contatto con un uruguagio. Deschamps, che conosce l'altro calcio, non quello delle vedettes, lo ha richiamato in panchina per evitare il peggio. Uruguay dimezzato, dunque, dall'assenza del suo migliore costretto alla panchina e con Suarez assente alla chiamata. La squadra di Tabarez di più non poteva fare.Il Brasile, invece, ha corso sulle uova, non capendo che ilaveva scelto una tattica astuta, tenendo otto uomini a fare diga ...