Beach Volley – Campionato Italiano assoluto 2018 : la tappa di Milano si preannuncia spettacolare : Beach Volley Campionato Italiano: numeri da record per la tappa di Milano Numeri da record per la terza tappa del Campionato Italiano assoluto di Beach Volley 2018: l’evento in programma a Milano da venerdì 6 a domenica 8 luglio si preannuncia spettacolare sia per l’eccezionalità della location principale, il Castello Sforzesco, sia per l’elevatissimo numero e la qualità dei partecipanti. Sono infatti ben 132 le coppie iscritte alla tappa ...