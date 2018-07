Beach volley | Campionato Italiano 2018 Milano Da oggi il tabellone principale | Cicolari

Beach volley - World Tour 2018. Rossi/Caminati : ok - la rimonta è giusta! Ostacolo cubano nei sedicesimi : Chi di rimonta perisce, di rimonta ferisce. Marco Caminati ed Enrico Rossi invertono le parti e, dopo aver ceduto di rimonta nella semifinale del girone del torneo 4 stelle di Espinho ai messicani Virgen/Ontiveros, piazzano la rimonta vincente (2-1) nella finale per il terzo posto contro gli spagnoli Mesa/Garcia e restano nel torneo. Al limite del disastroso il primo set degli azzurri che vanno subito sotto nettamente e perdono 21-11. Nel ...

Beach volley – Il campionato italiano conquista Milano : i risultati delle qualificazioni : Beach Volley campionato italiano: i risultati delle qualificazioni di Milano Lo spettacolo del Beach Volley ha conquistato Milano: si è aperta oggi nel capoluogo lombardo la terza tappa del campionato italiano Assoluto, che proseguirà per tutto il fine settimana fino alle gare decisive di domenica 8 luglio. Sul campo centrale all’ombra del Castello Sforzesco e su altri 5 campi di gara (al Quanta Club Milano e al Paradise Beach di Sesto San ...

Beach volley - World Tour 2018 Porec. Barboni/Costantini partono col piede giusto. Nel pomeriggio per volare ai quarti! : Pronostico rispettato nel primo turno del torneo 1 Stella del World Tour di Porec in Croazia. Nella semifinale del gruppo preliminare l’unica coppia italiana al via, composta da Arianna Barboni e Silvia Costantini ha vinco 2-0 la sfida con le padrone di casa croate Cosic/Coric. Qualche problema per le azzurre nella prima parte di gara ma l’accelerazione alla fine del primo set frutta il 21-15, senza difficoltà, invece, il secondo ...

Beach volley - World Tour 2018 Espinho. Che rimonta i messicani : si complica la strada per Rossi/Caminati : Una rimonta bruciante, quella subita da Enrico Rossi e Marco Caminati nelle semifinali del girone preliminare del torneo 4 Stelle di Espinho che, al momento, non sta riservando grandi soddisfazioni all’Italia del Beach volley. Gli azzurri sembravano avviati verso una facile vittoria contro i messicani Virgen/Ontiveros, che si sono svegliati a metà del secondo set ribaltando una situazione che pareva quasi compromessa e vincendo 2-1. Nel ...

Beach volley - World Tour 2018 Espinho. Solo sconfitte per l’Italbeach : Zuccarelli/Traballi venticinquesime : Giornataccia per l’ItalBeach impegnata nel torneo 4 Stelle di Espinho. Quattro partite e altrettante sconfitte per gli azzurri, un 25mo posto per Zuccarelli/Traballi nel torneo femminile e una doppia eliminazione al primo turno delle qualificazioni per Cottarelli/Cinti e Carambula/Gabriele nel torneo maschile che vedrà domani al via Rossi/Caminati nel tabellone principale. Nel torneo femminile arriva la doppia sconfitta e ...

Beach volley - World Tour 2018 Porec e Anapa. Tutti fuori gli azzurri in qualificazione. Domani Barboni/Costantini in main draw : Dopo l’uscita di scena di Gradini/Puccinelli in mattinata, anche le altre tre coppie azzurre impegnate nelle qualificazioni dei tornei 1 Stella di Porec in Croazia e Anapa in Grecia, si fermano in qualificazione e da Domani solo Barboni/Costantini nel torneo croato potranno rappresentare l’Italia nel tabellone principale. ANAPA Ad Anapa era iniziata bene l’avventura di Francesco Vanni e Daniele Di Stefano che in mattinata ...

Beach volley - World Tour 2018 - Porec e Anapa. Vanni/Di Stefano : buona la prima! Gradini/Puccinelli : quanti rimpianti! : Una vittoria e una sconfitta nella prima parte della mattinata per le coppie italiane impegnate nei tornei 1 Stella del World Tour a Porec (Croazia) e Anapa (Russia), che vedranno altre due coppie scendere in campo nel corso della giornata. Ad Anapa bell’esordio per l’unica coppia italiana al via, Francesco Vanni e Daniele Di Stefano che hanno superato con un secco 2-0 (21-14, 21-13) la coppia kazaka Dmitriyev/Yelubayev. Un successo ...

Beach volley - World Tour 2018 Espinho. Quanti ostacoli per l’Italbeach! Zuccarelli/Traballi contro il “monumento” Walsh Jennings : Giornata complicata per l’ItalBeach sulla sabbia portoghese di Espinho, quella odierna, dedicata alle qualificazioni maschili e alla prima fase del tabellone principale femminile del 4 Stelle. Emozioni forti per Agata Zuccarelli e Gaia Traballi che tra poco, alle 10.40, scenderanno in campo contro un vero monumento del Beach volley mondiale, Kerri Walsh Jennings che, in coppia con Nicole Branagh, va a caccia della sua quinta (!) medaglia ...

Beach volley - World Tour 2018 Anapa e Porec. Quanta Italia a caccia di un posto nel tabellone principale : Due tornei a 1 Stella, tante coppie Italiane in corsa per i posti nel tabellone principale. Si disputano oggi le qualificazioni dei tornei di Porec, in Croazia (dove fino all’anno scorso si disputava un Major Series) e di Anapa in Russia dove la scorsa settimana si è disputato l’Europeo Under 20. POREC A Porec sono due le coppie azzurre al via delle qualificazioni maschili. Matteo Galli e Federico Morichelli affrontano nel primo ...

Beach volley - World Tour 2018 Espinho. Zuccarelli/Traballi nel tabellone principale. Domani tocca a Carambula/Gabriele e Conti/Cottarelli : Agata Zuccarelli e Gaia Traballi si qualificano per la prima volta in carriera nel tabellone principale di un torneo 4 Stelle e proseguono ad Espinho il loro percorso di crescita, fugando anche i dubbi sulle condizioni fisiche di Traballi, dopo il ritiro (precauzionale) di Tarragona. Nessun problema per la coppia azzurra nella sfida che valeva l’accesso al main draw, attraverso le qualificazioni. Zuccarelli/Traballi hanno travolto con un ...

Beach Volley – Campionato Italiano assoluto 2018 : la tappa di Milano si preannuncia spettacolare : Beach Volley Campionato Italiano: numeri da record per la tappa di Milano Numeri da record per la terza tappa del Campionato Italiano assoluto di Beach Volley 2018: l’evento in programma a Milano da venerdì 6 a domenica 8 luglio si preannuncia spettacolare sia per l’eccezionalità della location principale, il Castello Sforzesco, sia per l’elevatissimo numero e la qualità dei partecipanti. Sono infatti ben 132 le coppie iscritte alla tappa ...

Beach volley - World Tour 2018 Espinho. Domani qualificazioni femminili : Zuccarelli/Traballi a caccia del main draw : Una qualificazione al main draw non impossibile nel 4 Stelle di Espinho in Portogallo per Agata Zuccarelli e Gaia Traballi che sembra abbia superato il problema agli addominali che le aveva impedito di disputare la finale per il terzo posto ai Giochi del Mediterraneo a Tarragona sabato scorso. Le azzurre, teste di serie numero 1 delle qualificazioni nel torneo portoghese e già qualificate al secondo e decisivo turno, scenderanno in campo Domani ...