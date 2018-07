Bcc | a tifare per la riforma sono soprattutto le banche a rischio Un caso?

ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 luglio 2018) Segnali contrastantilanciati dagli attori di quel grande palcoscenico che è il mondo del credito cooperativo. Ci siamo già chiesti: ma chi vuole davvero ladel credito cooperativo stabilita con la legge n°49 del 8 aprile 2016? Ricordiamo che ladel credito cooperativo ha praticamente prodotto una balcanizzazione degli assetti riunendo le circa 300 Bcc del nostro Paese in tre galassie: due grandi gruppi facenti capo all’area romana di Iccrea (160 circa) e ai “trentini” della Cassa Centrale Banca di Trento (100) e uno più piccolo (50 circa) facente capo alle realtà della provincia di Bolzano che segue una strada propria. Tante le voci che hanno chiesto di congelare l’entrata in vigore della legge per una revisione sostanziale. Le numerose istanze,di presidenti e direttori generali delle Bcc,state addirittura prese in considerazione dal nuovo ...