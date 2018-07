Basket | SHOCK | Tyler Honeycutt ucciso dopo una sparatoria con la polizia! Trovato morto

oasport

(Di sabato 7 luglio 2018) Sembra avvolta nel mistero la morte di, avvenuta nelle scorse ore a Los Angeles. Il giocatore, che era di proprietà del Khimki Mosca, è statosenza vita in casa al termine di unacon alcuni agenti di polizia. Di chiara c’è solo la dinamica dei fatti:, dalla sua casa di Sherman Oaks, un piccolo distretto di Los Angeles, si sarebbe barricato in casa la scorsa notte,aver causato unacon la polizia, che ha risposto al fuoco aperto dal giocatore.un po’ di tempo, gli agenti sono entrati nella di lui abitazione, solo per constatare che, per ragioni ancora tutte da comprendere,era già deceduto.era nato a Sylmar il 15 luglio 1990.aver fatto parte della squadra universitaria di UCLA, ha girato per un paio d’anni gli States cercando, senza grandi risultati, contratti in NBA e in ...