Basket – Daniel Hackett al CSKA Mosca | il talento azzurro lascia il Bamberg per

Basket - Daniel Hackett salta la sfida all’Olanda. Riposo precauzionale dopo l’infortunio : Daniel Hackett è costretto a rinunciare alla sfida con l’Olanda, match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2019 di Basket (domenica 1° luglio, ore 18.00). Il 30enne si è infortunato ieri durante l’incontro con la Croazia, procurandosi una lieve distorsione alla caviglia destra e dunque non potrà partire con l’Italia alla volta di Groningen dove domenica gli azzurri affronteranno i tulipani in una partita fondamentale sulla ...

Basket - distorsione alla caviglia per Hackett : Daniel lascia il raduno della Nazionale : Daniel Hackett è stato autorizzato a lasciare il raduno della Nazionale di Basket, dopo la lieve distorsione alla caviglia destra rimediata ieri nel match contro la Croazia Dopo la lieve distorsione alla caviglia destra patita ieri sera nel match contro la Croazia, Daniel Hackett non partirà con i compagni alla volta di Groningen, dove l’Italia chiuderà la prima fase delle qualificazioni al Mondiale FIBA 2019 contro i Paesi Bassi. Hackett ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Talento - grinta e il ritorno di Daniel Hackett : L’Italia è pronta per scendere in campo. Giovedì sera a Trieste, ci sarà la prima partita dell’ultimo doppio impegno di questa fase delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019. Gli azzurri dovranno vedersela con la Croazia prima e con l’Olanda poi, ultime due sfide del girone. Il passaggio al turno successivo non è in discussione, ma i risultati conteranno anche nella fase successiva, per cui è importante tenere alta la ...