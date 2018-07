Basilicata | scandalo sanità | Pittella agli arresti domiciliari

Scandalo Sanità in Basilicata - le intercettazioni shock : I diktat del governatore Pittella, finito ai domiciliari per concorsi pubblici e gare truccati, e le indicazioni recepite dalle figure chiave dell'inchiesta

Scandalo sanità in Basilicata - spunta il caso dello studente prodigio : Nell'inchiesta su Marcello Pittella e la sanità della Regione Basilicata emerge ora il caso di un prodigioso studente universitario. Si tratta del figlio del direttore generale dell'azienda sanitaria di Matera, Pietro Quinto."Dal libretto universitario di Giuseppe Quinto - scrive il giudice - emerge che il 19 dicembre 2015 ha sostenuto l'esame di Diritto Amministrativo 1 ed di Diritto Amministrativo 2, ottenendo per entrambi il voto di 30 e ...