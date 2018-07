Baseball | Serie A1 2018 | Parma interrompe la serie negativa grazie ad un superbo Morejon

Baseball - Serie A1 2018 : l’Unipolsai Bologna è la prima semifinalista : Unipolsai ai playoff, con sette partite d’anticipo, e per la diciottesima volta negli ultimi 18 anni. Il dubbio è durato in pratica un inning. Jimenez non tira nulla. Gli servono 41 lanci per chiudere una prima ripresa da 35 minuti, dopo che si è complicato la vita da solo con un errore di assistenza su un out già fatto. L’Unipolsai gira tutto il line-up prima della terza eliminazione nella metà bassa del 1°. E’ 5 a 0, con ...

Baseball - Serie A1 2018 : San Marino concede il bis e torna in corsa : Dopo due inning senza pericoli per Lugo e Maestri, al 3° la T&A passa e segna quattro punti con due valide. A riempire le basi ci pensano i quattro ball a Babini e Pulzetti, più il singolo di Ferrini: sul tabellone ci sono due out, con San Marino che però sfrutta al massimo il turno di De Wolf (ancora base ball, entra il punto automatico dell’1-0) e soprattutto Bermudez, che infila un doppio a destra che ‘sparecchia’ tutto e ...

Baseball - Serie A1 2018 : l’UnipolSai Bologna non lascia scampo al Città di Nettuno : Ancora Unipolsai. Doppietta sul Città di Nettuno, di nuovo con sei punti di differenza. La Frigani-band concede il bis, con 7 punti segnati contro 1. Sei dei sette raccolti fra quarto e quinto inning. Per la capolista, quattro valide al 4° (solo homer di Marval per l’1 – 0, triplo da 2 punti di Vaglio), c’è uno Scotti che non argina il dopo-Frias. Poi, fra Flores e Lampe, il conto sul tabellone fa 7 a 0, con due valide ...

Baseball - Serie A1 2018 : comoda doppietta per i Pirati Rimini : I Pirati si regalano un altro sabato di tranquillità e dopo la manifesta contro Parma una settimana fa, liquidano Padova 6-1 bissando il successo di 24 ore prima. Alla squadra di Ceccaroli basta segnare 4 punti nel corso del terzo inning e la partita diventa in discesa. Così il manager scudettato può dar spazio a tutto il suo ampio bullpen, cominciando dal partente Bassani e terminando con Ruiz, rientrato un paio di giorni fa dal Venezuela. Dopo ...

Baseball - Serie A1 2018 : vittoria preziosa per San Marino che continua a sperare nei playoff : La mazza di De Wolf, la difesa di Albanese. La T&A interrompe la Serie negativa contro le squadre che la precedono in classifica (era arrivata a quota 8) battendo 2-0 Parma e tenendo vive le speranze play-off. San Marino vince perché la difesa in otto inning su nove riesce a far sempre qualcosa di buono. Nel primo, nell’ottavo e nel nono ci sono tre fondamentali doppi giochi (due su Sambucci), al secondo, terzo e quarto tre preziosi ...

Baseball - Serie A1 2018 : Bologna vince il 14° match di fila. Ko Città di Nettuno : E così Lele Frignani ha potuto festeggiare, appunto ieri, il suo 41esimo compleanno potendo dire di aver completato una mezza regular season senza sconfitte. Con il 6 a 0 sulla Città di Nettuno per l’Unipolsai fanno 18 centri, contro una sola persa, 14 vinte di seguito. Unica sconfitta in gara-uno all’andata proprio contro la formazione di Guglielmo di Trinci. La partita. Difficile da “decifrare”. Perché, ad esempio, al ...

Baseball - Serie A1 2018 : Rimini sbanca Padova con un Ustariz sopra le righe : Il Rimini Baseball sbanca il diamante del Plebiscito in gara1 vincendo largamente per 12-1 contro il Tommasin Padova. I Pirati hanno subito approcciato alla grande la gara producendo ben 10 punti nel primo terzo di partita che hanno di fatto agevolato il compito per il partente riminese Duran. Partono subito forte i Pirati contro il partente Padovano Pino, il leadoff neroarancio Noguera tocca un singolo, poi la battuta in doppio gioco di ...

Baseball - Serie A1 : UniopolSai Bologna sempre più prima in classifica - i risultati delle partite di venerdì : La Serie A1 di Baseball è andata in scena con le prime partite del weekend, ecco i risultati Nella prima serata del terzo turno di ritorno del campionato di Serie A1 Baseball, una inarrestabile UnipolSai Bologna, trascinata da capitan Alessandro Vaglio, sconfigge per 6-0 l’arrembante Città di Nettuno e consolida il primato. Vince in scioltezza il Rimini in trasferta a Padova, mentre la T&A San Marino riapre la corsa playoff, ...

Baseball - Serie A1 2018 : uno scatenato Osman regala la doppietta a Bologna : Sempre più sola al comando della classifica del campionato, la capolista UnipolSai ottiene la doppietta anche sul campo del Padule, battuto ieri sera con il risultato di 3 a 1, dopo il sonante successo ottenuto in gara1, disputata nel pomeriggio. Alla luce dei risultati maturati sugli altri campi, la squadra bolognese (17 vittorie e una sconfitta) stacca di una ulteriore lunghezza sia il Rimini (14-4) che il Parma, raggiunto in classifica dal ...

Baseball - Serie A1 2018 : Città di Nettuno concede il bis contro San Marino : E’ la Città di Nettuno a concedere il bis, battendo la T&A 8 a 2 in un match meno equilibrato di quello della sera precedente. I padroni di casa la decidono col big inning al 4° nel quale segnano 5 punti, che accoppiati ai 3 del 7° non lasciano scampo ai Titani. Poca produttività in battuta del San Marino, con due valide battute nei primi due inning, su Frias, e poi 16 eliminazioni consecutive prima del finale di gara e dei due punti ...

Baseball - Serie A1 2018 : pronto riscatto per i Pirati Rimini : Come cambia lo scenario in sole 24 ore. E così i Pirati, timidi e inconcludenti venerdì sera a Parma, fanno la voce grossa in garadue conclusa da regolamento al settimo inning (11-0), ma di fatto conclusa già dopo tre riprese. La truppa di Poma deve avere staccato la spina scendendo in Romagna, solo così si può spiegare una prova da zero battute valide in sette attacchi. Va dato comunque merito al monte riminese per questa no-nit combinata, con ...

Baseball - Serie A1 : i risultati delle partite del sabato : I risultati delle partite del sabato del campionato italiano di Serie A1 di Baseball È senza fine la crisi di Recotech Padule e Angel Service Gruppo Secur Nettuno Baseball City. Le due squadre fanalino di coda perdono le prime partite dei due doubleheader di giornata contro UnipolSai Bologna e Tommasin Padova. I veneti vincono per 3-0 trascinati da Yohan Pino e dalle battute di Russo e Perdomo, i toscani invece si arrendono 23-0 alle ...

Baseball - Serie A1 : tutti i risultati delle partite del venerdì : Il secondo turno di ritorno del campionato italiano di Serie A1 di Baseball è andato in scena con i match del venerdì: ecco tutti i risultati Serata piena di emozioni per il campionato di Serie A1. Al Nino Cavalli il Parma Climariesce a piegare il Rimini con il punteggio di 3-2. Al Borghese andava in scena lo scontro playoff tra Città di Nettuno e San Marino che regala un finale incredibile, con la T&A che paga due errori ad un out dagli ...

Baseball - Serie A1 2018 : un fine settimana per palati fini con un gustoso derby Parma-Rimini : Per Paolo Ceccaroli, manager del Rimini campione d’Italia, torna la madre di tutte le sfide: la sfida con il Parma Clima, una delle sue squadre del cuore. Il derby emiliano-romagnolo (si comincerà venerdì al “Nino Cavalli” per proseguire sabato in Romagna) è il clou della seconda di ritorno, che potrebbe cambiare le carte in tavola in ottica playoff. Sul diamante si sfidano due squadre in salute che strameritatamente occupano ...