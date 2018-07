Bari | Papa Francesco incontra i patriarchi del Medio Oriente | sul lungomare 100mila fedeli

In visita Papa a Bari : Folla già da alba : 7.45 Papa Francesco sarà oggi a Bari per una preghiera con tutti i patriarchi delle chiese orientali per il medio Oriente, regione attraversata da tanti conflitti francesco arrivera' alle 8,15 e sarà subito accolto dall'arcivescovo Della città, mons. Francesco Cacucci. Gruppi di fedeli non solo di Bari ma provenienti dal resto della Puglia stanno affluendo fin dalle prime ore di questa mattina sul lungomare di Bari dove si svolgerà la ...

In visita Papa a Bari : folla già da alba : 7.45 Papa Francesco sarà oggi a Bari per una preghiera con tutti i patriarchi delle chiese orientali per il medio Oriente, regione attraversata da tanti conflitti francesco arrivera' alle 8,15 e sarà subito accolto dall'arcivescovo Della città, mons. Francesco Cacucci. Gruppi di fedeli non solo di Bari ma provenienti dal resto della Puglia stanno affluendo fin dalle prime ore di questa mattina sul lungomare di Bari dove si svolgerà la ...

Bari - è il giorno di Papa Francesco per la preghiera con i patriarchi : sul lungomare 100mila fedeli : dalle 5 del mattino hanno cominciato ad affollare il lungomare di Bari e largo Giannella per l'incontro ecumenico di preghiera di Bergoglio con i patriarchi e i capi delle chiese del Medio Oriente

Il Papa oggi a Bari con i Patriarchi : ANSA, - Bari, 7 LUG - Papa Francesco sarà oggi a Bari per una preghiera con tutti i Patriarchi delle Chiese orientali per il Medio Oriente, regione attraversata da tanti conflitti. Francesco arriverà ...

Bari - tutto pronto per la visita del Papa : stata scelta Bari perché città simbolo del dialogo tra Oriente e Occidente . Una città, con il suo affaccio sul Mediterraneo, luogo ecumenico delle religioni di tutto il mondo. Questo è il senso del viaggio del Papa a Bari, domani, per un 'incontro di grande significato' come è stato definito da lui stesso. È nel capoluogo pugliese che Bergoglio accoglierà i ...

Monsignor Francesco Cacucci. Questa preghiera con il Papa a Bari è ecumenismo di popolo : Mai prima una dichiarazione così esplicita dal mondo ortodosso greco. Il popolo di Bari lo ha accolto con un calore senza pari. Il giorno dopo Papa Francesco mi ha telefonato e, scherzando, mi ha ...

Papa pregherà a Bari con 50mila fedeli : ANSA, - Bari, 3 LUG - E' atteso da oltre 50mila fedeli Papa Francesco che sabato 7 luglio a Bari pregherà per la pace in Medio Oriente sulla rotonda del Lungomare con i Patriarchi delle Chiese ...

Papa : “Sabato sarò a Bari per pregare per la pace in Medio Oriente” : Papa: “Sabato sarò a Bari per pregare per la pace in Medio Oriente” Papa: “Sabato sarò a Bari per pregare per la pace in Medio Oriente” Continua a leggere L'articolo Papa: “Sabato sarò a Bari per pregare per la pace in Medio Oriente” proviene da NewsGo.

Papa : pregare per pace e incontro Bari : ANSA, - Bari, 1 LUG - "Sabato prossimo mi recherò a Bari, insieme a molti Capi di Chiese e Comunità cristiane del Medio Oriente. Vivremo una giornata di preghiera e riflessione sulla sempre drammatica ...

Il Papa chiede sostegno per il summit di Bari : pioggia di defezioni dei capi delle chiese cristiane : Invece le divisioni all'interno del mondo ortodosso continuano a scavare fossati e non sembrano ancora maturi i tempi per una riconciliazione, soprattutto tra Costantinopoli e Mosca. Le divisioni tra ...

Papa : 'Sabato sarò a Bari per pregare per la pace in Medio Oriente' : "Sabato mi recherò a Bari, insieme a molti Capi di Chiese e Comunità cristiane del Medio Oriente. Vivremo una giornata di preghiera e riflessione sulla sempre drammatica situazione di quella regione, ...

Bari - prove d'atterraggio davanti al porto per l'elicottero di papa Francesco : papa Francesco sarà a Bari il 7 luglio per l'incontro ecumenico per la pace in Medio Oriente. l'elicottero che lo porterà in città atterrerà sul piazzale Cristoforo Colombo, a ridosso del porto. Le ...

Bari - il patriarca Kirill declina l’invito di Papa Francesco nella città di San Nicola : salta l’incontro tra i due leader religiosi : Fumata nera per il secondo incontro tra Papa Francesco e il patriarca ortodosso russo Kirill. Non sarà Bari il luogo del nuovo abbraccio tra i due leader religiosi dopo lo storico faccia a faccia avvenuto a Cuba nel 2016. Ad annunciarlo ufficialmente, il giorno dopo aver incontrato Bergoglio in Vaticano, è stato il metropolita Hilarion, capo del dipartimento per le relazioni esterne del patriarcato di Mosca, che ha assicurato la sua presenza nel ...