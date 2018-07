Bari | è il giorno di Papa Francesco per la preghiera con i patriarchi | sul lungomare

Libia ancora in subbuglio. A rischio 800mila Barili di petrolio al giorno : E su una possibile risoluzione della delicata situazione, Mercuri afferma: "Riportare l'economia a un controllo centralizzato, ivi compresa la produzione del petrolio, è fondamentale per stabilizzare ...

Palagiustizia di Bari - primo giorno senza udienze penali : al via il superlavoro per le 80mila notifiche : Per protestare contro la situazione di emergenza della giustizia barese, gli avvocati penalisti hanno indetto tre giornate di astensione in tutta Italia. Martedì 26 a Bari una manifestazione nazionale

Opec : accordo per aumento produzione a 1 milione di Barili nominali di petrolio al giorno : Il prezzo del petrolio, secondo il recente vertice dei Paesi produttori svoltosi in questi giorni a Vienna, si sarebbe stabilizzato all'interno della banda di oscillazione tra i 65 e i 75 dollari al barile. Questo è il punto fondamentale che ha indotto i Paesi Produttori, in primis l'Arabia Saudita, a rivedere completamente la propria politica di produzione dell'oro nero. ta, in questo, anche dai Paesi Non - Opec, come Russia e Iran, che ...

Petrolio - Opec unanime : intesa per 1 mln Barili in più al giorno : Milano, 22 giu. , askanews, L'Opec ha raggiunto all'unanimità l'intesa per aumentare la produzione di circa un milione di barili di Petrolio al giorno. Lo ha annunciato il ministro saudita dell'...

Petrolio - OPEC : accordo unanime per 1 milione Barili in più al giorno : I paesi OPEC hanno raggiunto all'unanimità l' accordo per aumentare la produzione di Petrolio , da 1 milione di barili al giorno. "Ci siamo accordati attorno al milione di barili che noi abbiamo ...

I produttori di petrolio vicini all’accordo per un aumento da 600mila Barili al giorno : I Paesi dell’Opec avrebbero raggiunto un accordo «di principio» sull’aumento della produzione di petrolio. Lo riferiscono alcune fonti. La riunione di Vienna è ancora in corso e si sta ancora discutendo l’entità dell’aumento in revisione dell’accordo del 2016 con cui i principali Paesi produttori avevano deciso di congelare la produzione....