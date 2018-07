Barbara D' Urso e Mara Venier | Sei fidanzata con Alberto? Mazzetti ammette

Barbara d’Urso - Alberto Mezzetti esplicito : ‘Bona..’La frase fa rumore : Barbara d’Urso, Alberto Mezzetti sempre più esplicito sui social: ‘Bona…’ La frase fa rumore: ‘Potrebbe essere tua madre’ Continua a far rumore il gossip che vedrebbe Alberto Mezzetti e Barbara d’Urso complici di una frequentazione ancora tutta da decifrare: semplice conoscenza? Amicizia? O qualcosa in più? Intanto di una cosa pare ci sia certezza: il […] L'articolo Barbara d’Urso, Alberto ...

Alberto Mezzetti : “Io e Barbara D’Urso siamo in contatto - mi ha dato mezzo numero di telefono” : “Ci sentiamo tutti i giorni tramite i social. Ci teniamo in contatto, commentiamo le nostre Instagram Stories e ci raccontiamo la nostra giornata. Non ho ancora il suo numero di telefono, ma tra noi c’è un’interazione quotidiana. Gliel’ho chiesto ma mi ha dato solo i primi cinque numeri, dicendomi che a tempo debito mi farà sapere le cifre mancanti.” Alberto Mezzetti, intervistato dal settimanale Vero, racconta l’evoluzione del suo ...

GOSSIP/ Alberto del GF su Barbara d'Urso : 'Ci sentiamo tutti i giorni' : Io e Barbara d'Urso ci sentiamo tutti i giorni sui social, ci commentiamo le Instagram Stories e la nostra interazione è quotidiana. Con queste parole Alberto Mezzetti ha confermato ad un settimanale il GOSSIP che lo vorrebbe molto vicino alla conduttrice. Anche se ha svelato di non avere ancora il numero di telefono di Carmelita, il vincitore del Grande Fratello 15 si è mostrato piuttosto ottimista per il futuro. Tarzan, infatti, ha confessato ...

Barbara D'Urso sgridata da Piersilvio Berlusconi : 'Al GF 15 hanno esagerato' : Piersilvio Berlusconi durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Mediaset per la prossima stagione tv 2018-2019 ha parlato anche di Barbara D'Urso e del suo ritorno al Grande Fratello 15, trasmesso la scorsa primavera su Canale 5. Gli ascolti del programma sono stati abbastanza positivi, anche se il reality show è stato al centro di numerose polemiche per le diverse scene di violenza che abbiamo visto in quei mesi. Berlusconi ...

Barbara d'Urso e Mara Venier : "sei fidanzata con Alberto?"/ Tarzan risponde “Ho (quasi) tutto il suo numero…” : Barbara d'Urso e Mara Venier amiche social: lo scatto su Instagram mette a tacere le voci di una presunta rivalità. La verità sul rapporto tra Alberto Mezzetti e Carmelita.(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 18:22:00 GMT)

Barbara d’Urso corteggiata da Mezzetti. Lui : “Fidanzarmi? Chissà” : Alberto Mezzetti su Barbara d’Urso: “Ci sentiamo tutti i giorni” Barbara d’Urso è ormai lontana dal piccolo schermo da qualche mese, per la consueta pausa estiva dei suoi programmi televisivi, ma il mondo del gossip e della tv non sembra affatto essersi dimenticato di lei, come nemmeno i suoi tantissimi fan. Questa volta la “colpa” sembra essere di Alberto Mezzetti, ultimo vincitore dell’edizione del ...

Alberto Mezzetti : “Barbara d’Urso? Ci sentiamo tutti i giorni” : Alberto Mezzetti del Grande Fratello non ha ancora il numero di Barbara d’Urso Alberto Mezzetti del Grande Fratello continua a corteggiare Barbara d’Urso dopo l’appuntamento a cena di un mese fa. Il Tarzan di Viterbo è più che mai convinto di voler conquistare la conduttrice Mediaset e sta facendo il possibile per riuscire nel suo […] L'articolo Alberto Mezzetti: “Barbara d’Urso? Ci sentiamo tutti i ...

GF - Alberto Mezzetti e l'appuntamento con Barbara d'Urso : «Un abbraccio - poi il bacio...» : MILANO - «È stata una serata piacevole, anche Barbara è rimasta contenta. Di sicuro continuerò a corteggiarla», Alberto Mezzetti, vincitore dell?ultima edizione...

Mara Venier e Barbara D’Urso amiche sui social prima del ritorno in tv : Barbara d’Urso posta su “Instagram” uno scatto che la ritrae con l’amica Mara Venier e aggiunge: “Donne, amicizia, col cuore”. “Noi siamo così”. Le due sono amiche da tantissimi anni e si sono incontrate recentemente per festeggiare il 91esimo compleanno di Gina Lollobrigida. A settembre però ci sarà una sfida importante, a colpi di auditel. Con Barbara al timone di “Domenica Live” su ...

Barbara d’Urso e Pier Silvio Berlusconi - Grande Fratello rischia la chiusura?/ “Sta esagerando...” : Barbara d’Urso e Pier Silvio Berlusconi, il Grande Fratello rischia la chiusura?/ “Sta esagerando...”, le dichiarazioni del direttore d'azienda dopo la presentazione dei palinsesti.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 18:15:00 GMT)

Barbara D’Urso - Maria De Filippi - Ilary Blasi e le altre regine Mediaset : Barbara D’Urso, Maria De Filippi, Ilary Blasi e Simona Ventura: le regine di Mediaset si preparano alla prossima stagione televisiva. I programmi tv sono giunti ormai al termine, ma le conduttrici più famose del piccolo schermo sono pronte a tornare in video per la gioia dei telespettatori. Quali saranno le reginette della tv? Si parte con Simona Ventura, che sarà alla guida di Temptation Island Vip. Super Simo ha affrontato momenti molto ...

Grande Fratello con Barbara D’Urso non si farà? Parla Berlusconi : Berlusconi sul GF: “Forse Barbara D’Urso ha esagerato” Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2018-2019, non è stata annunciata la nuova edizione della versione classica del Grande Fratello. Nell’ultima puntata di Domenica Live, andata in onda alla fine di maggio, la conduttrice Barbara D’Urso aveva fatto intendere che l’anno prossimo ci sarebbe stata la sedicesima edizione proponendo a Karina ...

Piersilvio Berlusconi e il GF15 : «Ho pensato Barbara D’Urso sta esagerando - ma non ho provato imbarazzo» : Barbara D'Urso É stato forse il programma più discusso della stagione appena passata. Inevitabile, dunque, non parlarne durante la presentazione dei palinsesti 2018/2019. Piersilvio Berlusconi si è trovato a commentare Grande Fratello 15 e i fatti davvero poco edificanti accaduti di recente tra le mura di Cinecittà. Gli è stato chiesto, nello specifico, se avesse provato imbarazzo per il reality: “Imbarazzo no, ho provato una ...

Piersilvio Berlusconi e il GF15 : «Ho pensato Barbara D’Urso sta esagerando - ma non ho provato imbarazzo» : Barbara D'Urso É stato forse il programma più discusso della stagione appena passata. Inevitabile, dunque, non parlarne durante la presentazione dei palinsesti 2018/2019. Piersilvio Berlusconi si è trovato a commentare Grande Fratello 15 e i fatti davvero poco edificanti accaduti di recente tra le mura di Cinecittà. Gli è stato chiesto, nello specifico, se avesse provato imbarazzo per il reality: “Imbarazzo no, ho provato una ...