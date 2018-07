Bandi di gara | clausole non escludenti impugnate solo da chi partecipa

leggioggi

(Di sabato 7 luglio 2018) Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 26 aprile 2018 n.4 La controversia La querelle suidinasce dal ricorso proposto dalla società Pròdeo s.p.a. innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione Staccata di Lecce – al fine ottenere l’annullamento della deliberazione n. 910 del 3 agosto 2016, di aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento del servizio di “archiviazione, custodia e gestione della documentazione amministrativa e sanitaria” (da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ex art. 82 del d.lgs. n. 163/2006) indetta con bando dipubblicato sulla GUUE il 28 febbraio 2015, dall’Azienda Sanitaria Lecce. La società Pròdeo, in particolare, aveva impugnato l’aggiudicazione censurando in primis il criterio del “prezzo più basso” in ragione della complessità del servizio ...