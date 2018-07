Bagno di folla per Papa Francesco a Bari | il saluto del sindaco

Pontida - Bagno di folla per Salvini : governeremo per 30 anni - non ci faranno rompere con M5S : I temi sono quelli della campagna elettorale, ribaditi più volte dall’inizio della legislatura. Dalla necessità di abolire la legge Fornero «ingiusta e disumana» ai riferimenti alla famiglia tradizionale, dalle promesse sulla legittima difesa al tono minaccioso con le Ong per finire con un attacco alle politiche europee sui migranti. Morale: «Facc...

Bagno di folla a Pontida per Matteo Salvini : “C’è un terzo barcone carico di schiavi che non sta navigando verso l’Italia - ma in direzione altrove” : I temi, quelli della campagna elettorale e ribaditi più volte dall’inizio della legislatura, ci sono tutti. Dall’abolizione della legge Fornero “ingiusta e disumana” alla famiglia tradizionale, dalla legittima difesa alle ong e alle politiche europee sui migranti. “Facciamo cadere il muro di Bruxelles”, dice Matteo Salvini dal palco di Pontida, tra...

