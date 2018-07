Avvisaglie del lancio globale di Nokia X6 | prima tappa Hong Kong il 19 luglio?

tuttoandroid

(Di sabato 7 luglio 2018) IldiX6 ora sembra essere più vicino. Perché? A quanto pare il nuovo dispositivo di HMD Global, che potrebbe essere rinominato in6.1 Plus, risulta essere in dirittura d'arrivo a, regione in cui dovrebbe arrivare già il prossimo 19secondo quanto riportano voci piuttosto attendibili. L'articolodeldiX6:il 19? proviene da TuttoAndroid.