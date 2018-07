Auto esce di strada | muore 65enne

Trento - esce di strada e finisce con l'Auto in mezzo alla rotatoria : Trento . E' successo poco prima delle 15 nella rotatoria della Bermax . Un'auto, probabilmente anche per l'elevata velocità, è uscita di strada finendo in mezzo alla rotatoria della Bermax . Secondo ...

Auto giù da via Posillipo : Rossella esce dalla rianimazione e parla : 'Voglio uscire da qui'. Sono state queste le prime parole pronunciate oggi, con un filo di voce e a fatica da Rossella Amato, la 20enne napoletana ferita gravemente all'alba di sabato 23 giugno, ...

Schianto all'alba - Auto esce di strada e si ribalta : morta una ragazza : E' di un morto e di due feriti il bilancio di un incidente stradale accaduto stamani all'alba, verso le 6 a Sanluri, nel Cagliaritano. Per cause in corso di accertamento una Fiat 500 è uscita di strada causando...

Napoli - immigrato dà in escandescenze e si scaglia contro l'Auto di scorta del magistrato : arrestato : Si è scagliato contro la vettura di scorta di un magistrato, danneggiandola, e poi ha aggredito con calci e pugni l'autista e l'ufficiale di scorta, successivamente costretti a...

Mamma dimentica la figlia di 21 mesi in Auto : quando esce dal lavoro la trova morta : Una Mamma dell'Oregon è stata accusata di omicidio colposo dopo aver lasciato la figlioletta in auto per ore e aver così causato la morte della bambina. La donna era convinta di aver portato, come ogni mattina, sua figlia all’asilo.Continua a leggere

Latina - Auto esce di strada e finisce nel canale : morta una ragazza - grave l'amica : Una ragazza è morta e una sua amica è rimasta gravemente ferita a seguito di un incidente stradale avvenuto questa mattina a Latina, in via della Striscia, in una zona rurale della città. La Lancia Y ...

Fiat Punto addio : l'Auto esce di scena dopo 9 milioni di esemplari venduti : Fiat Punto si prepara ad uscire dalla produzione: una delle auto più apprezzate e vendute degli ultimi decenni sta per dire addio agli appassionati che con tanto affetto l'hanno acquistata e guidata da oltre 20 anni a questa parte. L'indiscrezione arriva direttamente dalla FCA, riportata poi da Motori.it e da altre testate nazionali, e fa parte di un'operazione di mercato che porterebbe all'esclusione - o quantomeno all'accantonamento - di fasce ...

Auto esce di strada e urta un tubo del gas. Esce il metano / FOTO : Massa Marittima , Grosseto, , 15 giugno 2018 - Incidente stradale: un'Auto è uscita fuori strada urtando un muretto dove era posizionato un tubo del gas L'urto ha danneggiato il tubo e ha causato la ...

Perde il controllo dell'Auto ed esce di strada cappottandosi : morti due uomini : SAN GIORGIO IN BOSCO Incidente mortale in via Calandrine a San Giorgio in Bosco, oggi pomeriggio alle 17. Deceduti due uomini che viaggiavano a bordo di una Volkswagen Golf che pare essere uscita di ...

Ronsecco : Auto esce di strada - conducente incastrato nell'abitacolo : Il Secolo XIX, . Un'automobilista di 44 anni, questa mattina , mercoledì 30 maggio, , è stato salvato da due carabinieri dopo essere rimasto coinvolto in un incidente. I fatti Il qurantenne è al ...

Automobilista esce di strada a Qualso : Incidente stradale, oggi poco prima delle 18, a Qualso di renna del Roiale, lungo la SP 38. Si è trattato di un'uscita di strada autonoma in cui il conducente ha riportato numerosi traumi, in ...

Conte esce di scena con l'Auto blu : «La politica è così. Io ce l'ho messa tutta» : Ora lo può fare, finalmente. Non è più costretto nel ruolo dell'Amico del Popolo, visto che è andata come è andata, e quindi può prendere l'autoblù Giuseppe Conte. Non il solito taxi che già ...