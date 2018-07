Auto contro muretto sulla provinciale | una donna in prognosi riservata

NAINGGOLAN - INCIDENTE IN FERRARI : Auto DISTRUTTA - COME STA?/ Ultime notizie Inter : schianto contro guardrail : Radja NAINGGOLAN, INCIDENTE in AUTOstrada: FERRARI DISTRUTTA. Ultime notizie, disavventura per il nuovo centrocampista dell'Inter: ecco COME sta il belga(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 20:24:00 GMT)

Moto contro Auto - muore a 20 anni : rientrava dalla serata dopo il diploma : di Cristina Liguori Un tragico incidente, una distrazione, forse una manovra azzardata. Un giovane di 18 anni di Villaricca, Napoli,, Armando Roselli, è morto dopo aver impattato contro una Smart con ...

Seetroën - ecco gli occhiali contro il mal d’Auto - nave e aereo – FOTO : Mal d’auto? Citroen lo risolve con gli occhiali magici: si chiamano “Seetroën” e, secondo la casa francese, sono in grado di eliminare i problemi di chinetosi, il disturbo neurologico che molti accusano se sottoposti a spostamenti ritmici o irregolari mentre sono a bordo di navi, aerei o automobili. In Europa ne sono affetti 30 milioni di persone e una persona su tre ne sviluppa i sintomi almeno una volta nella vita. I “super ...

Moto contro Auto - Armando muore a 20 anni : rientrava dalla serata dopo il diploma : VILLARICCA - Un tragico incidente, una distrazione, forse una manovra azzardata. Un giovane di 18 anni di Villaricca, Armando Roselli, è morto dopo aver impattato contro una Smart con a bordo due ...

Via Fiscaletti - ciclista finisce contro un'Auto e sfonda il finestrino con il corpo : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Paura per un ciclista di 71 anni che, poco dopo le 13 di oggi, si è schiantato contro un'auto, una Renault Captur, in via Fiscaletti proprio di fronte all'intersezione con ...

Vaccini - è ufficiale : basterà l'Autocertificazione per entrare a scuola. Lorenzin : 'Chi controlla?' : Le nuove regole sono state presentate stamattina dai ministri della Salute e dell'Istruzione. l'autocertificazione dovrà essere presentata entro il 10 luglio, ma la scadenza 'non è perentoria'. Il ...

Bici finisce contro un’Auto in Sardegna - in gravi condizioni un dodicenne : Un ragazzo di dodici anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì nel centro abitato di Muravera, in Sardegna. Per cause ancora in via di accertamento, il giovane si è scontrato con la sua Bici contro una Fiat 500 condotta da uno studente del posto.Continua a leggere

Secondo un testimone l'Auto che ha ucciso lo chef Narducci viaggiava contromano : l'auto guidata da Fabio Feola che ha ucciso lo chef Alessandro Narducci e la sua amica Giulia Puleio viaggiava contromano. A sostenerlo è un Secondo testimone oculare dell'incidente mortale accaduto presso Lungotevere della Vittoria. A riportare la notizia è il Corriere della Sera.L'uomo, un ciclista, ha raccontato di aver visto la Mercedes Classe A guidata dell'indagato procedere contromano nella corsia occupata dal motorino delle ...

Sochi - terribile incidente : Auto contro pedoni/ Video shock - il bilancio si assesta : 1 morto e 5 feriti : Sochi, terribile incidente: auto contro pedoni: Video shock, un morto e cinque feriti in Russia nel paese che sta ospitando il campionato mondiale di calcio 2018(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 22:39:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - paura a Sochi : Auto contro pedoni - un morto [VIDEO] : Sochi nel panico dopo che un automobilista ha investito diversi pedoni, c’è un morto dopo l’incidente nella città che ospita i Mondiali paura a Sochi. Un’automobile ha investito diversi pedoni nella città che sta ospitando i Mondiali di Russia 2018. Lo riferisce l’Interfax secondo cui almeno una persona sarebbe morta durante l’incidente. Ancora non è chiaro se si tratti di un attentato oppure di un semplice ...

Austria : Conftrasporto - con controlli 170 mln costi per Autotrasporto : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – Più di 370 milioni di euro, di cui 170 a carico dell’autotrasporto. è il costo di un’ora di ritardo per l’attraversamento del Brennero. La stima è dell’Ufficio studi Isfort e Conftrasporto, elaborata in relazione all’annunciata volontà del governo Austriaco di introdurre controlli al valico. ‘Più volte ho evidenziato come decisioni che rallentano i collegamenti dei Paesi ...

Milano - botte ai controllori Atm : il video sull'Autobus li incastra : Visti i loro precedenti per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, e considerata l'attitudine violenta di molti balordi che agitano le notti della movida milanese, è probabile che la sera del 13 ...