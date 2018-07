Audi RS6-E Hybrid by ABT | mostro ibrido da 1 000 CV FOTO e VIDEO

sportfair

(Di sabato 7 luglio 2018) Il celebre elaboratore tedesco trasforma la velocissima station in un bolideda oltre 1.000 CV Non è la prima volta che il preparatore ABT ha messo le mani sulla potentissimaRS6 Avant, ma l’ultimo lavoro dell’elaboratore tedesco sulla familiare dei quattro anelli è davvero qualcosa di speciale. BattezzataRS6-E, l’ultima creazione di ABT aggiunge al poderoso V8 biturbo un propulsore elettrico che trasforma la vettura in una potentissima supercar ibrida. Il powertrain della vettura riesce infatti a scaricare sulla trazione integrale la bellezza di 1.004 CV e la mostruosa coppia massima di 1.291 Nm. Grazie a questa modifica, la vettura impiega solo 3,3 secondi per coprire l’accelerazione 0-100 km/h , mentre la velocità massima risulta pari a 320 km/h senza limitatore elettronico. L’ABT RS6-E si distingua per una serie di miglioramenti esterni, ...