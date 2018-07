Atletica – Viersen | Tamberi al terzo round

sportfair

(Di sabato 7 luglio 2018) Domenica 8 luglio, nel meeting tedesco, il campione europeo di salto in alto Gianmarcocompleta il trittico di gare in una settimana Terza gara in sette giorni per Gianmarco. Domenica 8 luglio (ore 15.00), il mini-tour del campione europeo di salto in alto si concluderà ain Germania. Il recordman azzurro si presenta al meeting tedesco dopo il 2,26 di Szekesfehervar (Ungheria) e il 2,25 di Losanna. Proprio l’ultima uscita in IAAF Diamond League l’ha visto sfiorare i 2,29 con l’asticella a terra per un soffio. Gimbo stavolta dovrà fare i conti, tra gli altri, con i tedeschi Mateusz Przybylko (bronzo mondiale indoor 2018, PB 2,35) ed Eike Onnen(bronzo europeo 2016, PB 2,34). Salto dopo salto, gara dopo gara, Mister HalfShave sta cercando di ritrovare la migliore condizione, soprattutto a livello di tecnica, per tornare presto oltre ...