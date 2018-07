Atletica | Europei U18 | Lorenzo Benati Campione | che trionfo sui 400m! Ottimi azzurri a

Atletica - Europei U18 : record sfiorato per Musci - argento nel peso : Europei U18 di Gyor: Musci argento e record sfiorato nel peso 20,37 A Gyor , Ungheria, , nella seconda giornata degli Europei under 18 , dopo la fantastica doppietta di Finocchietti e Andrei ...

Atletica – Europei U18 : record sfiorato per Musci - argento nel peso : Europei U18 di Gyor: Musci argento e record sfiorato nel peso 20,37 A Gyor (Ungheria), nella seconda giornata degli Europei under 18, dopo la fantastica doppietta di Finocchietti e Andrei nella marcia, il pugliese Carmelo Musci ha conquistato la medaglia d’argento nel peso con 20,37, sotto l’acquazzone, a un solo centimetro dalla record italiano di categoria (20,38 di Sebastiano Bianchetti nel 2013). Nel lungo, in una gara ...

Atletica - Europei U18 2018 : argento di Carmelo Musci nel peso! Larissa Iapichino settima - Benati miglior tempo : A Gyor (Ungheria) proseguono gli Europei U18 2018 di Atletica leggera. Seconda giornata di gare in terra magiara con una cospicua assegnazione di titoli e non sono mancate le gioie per l’Italia. GETTO DEL PESO (maschile) – Carmelo Musci conquista una belle medaglia d’argento con una bordata interessante a 20.37, ad appena un centimetro dal record italiano di categoria (20.38 di Sebastiano Bianchetti nel 2013). Il gigante di ...

Atletica – Europei Under 18 - prestazione straordinaria nella marcia di Davide Finocchietti ed Aldo Andrei : Fantastica doppietta azzurra Finocchietti-Andrei agli Europei Under 18 di Gyor nei 10000, a vent’anni dall’ultimo uno-due azzurro in un campionato europeo Fantastica doppietta azzurra nella seconda giornata degli Europei Under 18 di Gyor (Ungheria). Il livornese Davide Finocchietti è il nuovo campione europeo dei 10000 di marcia. Alle sue spalle, in una meravigliosa mattinata per l’Italia Team, si è piazzato il trentino ...

Atletica - Europei U18 2018 : doppietta Italia nella marcia! Davide Finocchietti in trionfo davanti ad Aldo Andrei : Magnifica Italia agli Europei U18 di Atletica leggera in corso di svolgimento a Gyor (Ungheria). La marcia continua a regalare grandi soddisfazioni al Bel Paese: dopo il bronzo conquistato ieri da Simona Bertini sui 5000m, oggi ci hanno pensato i ragazzi a piazzare una sonora doppietta sui 10000 metri di tacco e punta. Davide Finocchietti ha messo in fila tutti gli avversari con un’azione perentoria che gli ha permesso di trionfare con il ...

Atletica - Europei U18 2018 : Simona Bertini - marcia di bronzo! Larissa Iapichino subito in luce - azzurri in grande spolvero : A Gyor (Ungheria) sono incominciati gli Europei U18 2018 di Atletica leggera. Ottimi riscontri per l’Italia con i suoi allievi. Di seguito tutti i risultati degli azzurri. 5000 METRI DI marcia (femminile) – Arriva subito una medaglia grazie a Simona Bertini che conquista il bronzo: i 30 °C non mandano in difficoltà la 17enne bolognese che durante l’ultimo giro beneficia di uno stop inflitto alla turca Evin Demir e riesce ...

Atletica : Tortu agli Europei correrà 100 e staffetta - niente 200 per questa stagione : ROMA - Il nuovo astro dell'Atletica italiana, lo sprinter Filippo Tortu, ai prossimi Europei di Berlino , 7-12 agosto, correrà i 100 metri e la staffetta 4X100 e non parteciperà anche ala gara dei 200.

Europei di Atletica - Tortu non farà i 200 : Il nuovo astro dell'atletica italiana, lo sprinter Filippo Tortu, ai prossimi Europei di Berlino, 7-12 agosto, correrà i 100 metri e la staffetta 4X100 e non parteciperà ai 200. Ne dà notizia la Fidal ...

Europei Atletica - Tortu non farà i 200 : ANSA, - ROMA, 5 LUG - Il nuovo astro dell'atletica italiana, lo sprinter Filippo Tortu, ai prossimi Europei di Berlino, 7-12 agosto, correrà i 100 metri e la staffetta 4X100 e non parteciperà ai 200. ...

Atletica – Europei di Berino 2018 : definiti i termini della partecipazione di Tortu : Filippo Tortu nei 100 e nella staffetta 4×100 agli Europei di Berlino 2018 In una riunione svoltasi questa mattina a Roma, alla quale hanno preso parte il Presidente federale Alfio Giomi, il Direttore Tecnico delle Squadre Nazionali Assolute Elio Locatelli, Salvino Tortu (in qualità di allenatore del figlio Filippo), ed il responsabile tecnico delle Fiamme Gialle Andrea Ceccarelli, si sono definiti i termini della partecipazione ...

Atletica - Europei 2018 : Filippo Tortu correrà solo 100m e staffetta - rinuncia ai 200. La decisione del fenomeno e le motivazioni : Filippo Tortu ha deciso: agli Europei 2018 di Atletica leggera gareggerà soltanto sui 100 metri e sarà disponibile per la staffetta, non correrà i 200 metri. Il 20enne, che un paio di settimane ha riscritto la storia fermando i cronometri su 9.99 (primo italiano ad abbattere il muro dei 10 secondi), ha optato per disputare la prova regina della rassegna continentale in programma a Berlino (Germania) dal 7 al 12 agosto ma non si cimenterà sul ...

Atletica - Valeria Straneo rinuncia agli Europei! Niente Maratona per la 42enne - l’infortunio non le dà pace : Valerio Straneo è costretta a rinunciare agli Europei 2018 di Atletica leggera, in programma a inizio agosto a Berlino. La piemontese non potrà purtroppo correre la Maratona nella capitale tedesca a causa del riacutizzarsi dell’infortunio che l’ha perseguitata nei mesi scorsi. La 42enne, che in carriera vanta anche un argento iridato nel 2013 e un secondo posto continentale nel 2014, aveva saltato i Mondiali dell’anno scorso ...

Atletica - Europei allievi Gyor 2018 : Italia protagonista nella velocità e negli ostacoli. C’è la figlia di Fiona May! : Al via domani, giovedì 5 luglio, gli Europei allievi di Atletica 2018. L’Olympic Sports Park di Gyor (Ungheria) ospita l’evento riservato ai migliori under 18 del panorama continentale. La nazionale Italiana partecipa alla spedizione con 48 atleti, 23 uomini e 25 donne: alcuni hanno già testato la pista in occasione dell’Eyof 2017, per altri invece si tratta della loro prima esperienza a livello internazionale. L’Italia ...

Atletica – Europei U18 : a Gyor arriva l’onda azzurra! : La squadra italiana ha raggiunto la città ungherese che da giovedì 5 a domenica 8 luglio sarà la sede della rassegna continentale giovanile Quarantotto atleti (23 uomini, 25 donne), 35 nati nel 2001 e 13 nel 2002, la Lombardia come regione più rappresentata (11) davanti a Lazio (7) e Veneto (4), 5 i medagliati dell’Eyof 2017 (Fortuna, Musci, Filpi, De Angelis, Favro). Sono i numeri della spedizione azzurra ai Campionati Europei under 18 di ...