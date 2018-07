Atletica | Benati golden boy | 46 85 per la vittoria e il record!

sportfair

(Di sabato 7 luglio 2018) Agli Europei under 18 di Gyor trionfa il sedicenne romanoLorenzocon il nuovo primato nazionale nei 400: superato di due centesimi il 46.87 di Edoardo Scotti L’oro di Lorenzoillumina la terza giornata agli Europei under 18 di Gyor! Il romano conquista il titolo continentale dei 400 con il nuovo record italiano di 46.85, superando di due centesimi il precedente primato nazionale realizzato lo scorso anno da Edoardo Scotti (46.87). È in assoluto il primo sedicenne italiano a scendere sotto i 47 secondi nel giro di pista. Al traguardo, l’abbraccio con il papà ex mezzofondista Mario, suo allenatore, e la mamma Viola, anch’essa ex atleta. Studente al liceo scientifico a Roma, appassionato di pianoforte e chef modello, è passato forte ai 200 e nel finale ha stretto i denti per difendersi dal rientro del britannico Brown (46.87) e del francese Ouceni ...