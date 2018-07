ASUS ZenFone 5Z si aggiorna con alcuni miglioramenti

Segnalati problemi di audio per ASUS ZenFone 2 : possibili rimedi a luglio 2018 : Si torna a parlare in questi giorni di Asus ZenFone 2. Nonostante sia stato lanciato sul mercato più di due anni fa, sono ancora tanti gli utenti che qui in Italia dispongono del device, complice un rapporto tra qualità e prezzo da sempre molto conveniente ed il fatto che in tutto questo tempo a detta di molto non sono trapelati bug tali da indurre il pubblico alla sua sostituzione. Al momento, dunque, le novità riguardanti il device fanno ...

Luglio caldissimo per ASUS ZenFone 5Z : aggiornamento 79 e le ultime news sulle vendite : Luglio sembra essere un mese davvero caldo per tutti coloro che hanno nel mirino un Asus ZenFone 5Z, considerando il fatto che da oggi è in distribuzione il nuovo aggiornamento 79. Si tratta a conti fatti della seconda patch messa a disposizione di coloro che hanno deciso di puntare sul top di gamma Android, dopo il nostro ultimo report sulla questione. Fondamentale, pertanto, individuare i punti di forza di un upgrade che potrebbe rivelarsi più ...

LineageOS 15.1 - supporto esteso a Sony Xperia XA2 - Moto Z2 Force e ASUS ZenFone 2 Laser : LineageOS, uno tra i progetti più trasversali che ci siano, è giunta alla versione 15.1 basata su Android 8.1 Oreo, e si prepara al supporto di altri gadget L'articolo LineageOS 15.1, supporto esteso a Sony Xperia XA2, Moto Z2 Force e ASUS Zenfone 2 Laser proviene da TuttoAndroid.

Più costosa l’assistenza per ASUS ZenFone 3 con problemi di fotocamera : risposta ufficiale : Continua a tener banco in queste settimane la questione relativa ai problemi di messa a fuoco della fotocamera montata sull'Asus ZenFone 3. Con il trascorrere del tempo sempre più utenti stanno facendo i conti con questa anomalia hardware, al punto che oggi 2 luglio ho deciso di tornare su un argomento che in realtà ho avuto modo di trattare in parte qualche mese fa sulle nostre pagine. Per quale motivo? Ho raccolto alcune novità extra che ...

Abbandonato l’ASUS ZenFone 3 Max : che fine ha fatto l’aggiornamento Android Oreo? : Stiamo per metterci alle spalle una settimana tra le altre cose caratterizzata anche dall'uscita dell'aggiornamento Android Oreo per chi dispone di uno ZenFone 3 brandizzato TIM, capace di fare questo step dopo una lunghissima attesa, ma in molti si chiedono ancora che fine abbia fatto l'Asus ZenFone 3 Max sotto questo punto di vista. Nonostante disponga di una scheda tecnica inferiore, tutto lasciava presagire che il rollout in questione ...

Entusiasmante per l’ASUS ZenFone 3 TIM l’aggiornamento Oreo : promosso a pieni voti? : Giorni decisamente molto caldi per gli utenti che hanno puntato in questi anni su un Asus ZenFone 3 brandizzato TIM. Come vi ho riportato nella giornata di ieri praticamente in tempo reale, infatti, il produttore ha messo a disposizione del pubblico il tanto invocato aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, mettendo la parola fine ad un'attesa estenuante. A maggior ragione se si pensa che la versione no brand abbia fatto questo step ...

Problemi di connessione con ASUS ZenFone 3 Laser? Aggiornamento 79 per la soluzione : Chi possiede un Asus Zenfone 3 Laser non si stupisca se, negli ultimi tempi, ha dovuto vedersela con Problemi di connessione di rete alle pagine internet, non sempre aperte in maniera agile e veloce (nonostante un buon segnale di rete). L'anomalia è stata presa in carico dagli sviluppatori che hanno lavorato all'ultimo Aggiornamento 76 previsto per il device, di cui oggi 28 giugno è partita appunto la distribuzione. Cosa porta con se per ...

ASUS regala 200 cover OKKO Design a chi acquista ASUS ZenFone 5Z sul suo shop : ASUS ha lanciato una promozione che prevede in regalo una cover morbida OKKO Design a chi compra ASUS Zenfone 5z sullo shop ufficiale L'articolo ASUS regala 200 cover OKKO Design a chi acquista ASUS Zenfone 5Z sul suo shop proviene da TuttoAndroid.

Attenzione massima sull’ASUS ZenFone 3 TIM oggi 27 giugno : aggiornamento Oreo in uscita? : L'attesa è stata lunghissima, per non dire eccessiva, ma quella di oggi potrebbe essere finalmente la giornata giusta per toccare con mano l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo dedicato a coloro che sono in possesso di un Asus ZenFone 3 TIM, almeno stando ad alcune segnalazioni pervenute dai social negli ultimissimi minuti. Alcuni screenshot, a tal proposito, sembrerebbero lasciare davvero poco spazio ai dubbi, ma se pensiamo al gap ...

Recensione ASUS ZenFone 5 : Troppi Lag! : Recensione VideoRecensione Asus Zenfone 5. Ecco la nostra Recensione e prova completa di Asus Zenfone 5: pareri, opinioni, conviene comprarlo? Recensione Asus Zenfone 5 Asus Zenfone 5 potrebbe sembrare uno dei tantissimi smartphone di fascia media proposto attorno ai 350-400 euro con Android 8, bel design, ottimi materiali, notch frontale, linee simili ad iPhone X, […]

Patch di giugno per Samsung Galaxy S8/S8 Plus - Sony Xperia XA2/XA2 Ultra e ASUS ZenFone 3 : Samsung Galaxy S8 e S8 Plus ricevono in Europa un nuovo aggiornamento con le Patch di sicurezza di giugno 2018, seguiti da vicino da Sony Xperia XA2 e Xperia XA2 Ultra, che "saltano" direttamente da quelle di marzo, e da ASUS ZenFone 3 (ZE552KL). L'articolo Patch di giugno per Samsung Galaxy S8/S8 Plus, Sony Xperia XA2/XA2 Ultra e ASUS ZenFone 3 proviene da TuttoAndroid.

Preoccupa l’ASUS ZenFone 3 con problemi alla fotocamera : male il post-assistenza : Ci sono alcune segnalazioni decisamente Preoccupanti per quanto riguarda il pubblico in possesso di un Asus ZenFone 3 che ha deciso di rivolgersi all'assistenza. Come avrete percepito, sto parlando di coloro che hanno dovuto fare i conti con il problema più frequente per questo smartphone, vale a dire quello della messa a fuoco della fotocamera. L’utenza più esperta le ha provate tutte dal punto di vista software, smanettando al massimo con il ...

Buone notizie per l’ASUS ZenFone 3 : l’aggiornamento 65 conviene e batteria ok : conviene procedere all'aggiornamento Asus ZenFone 3 65 in queste ore, dopo la prima apparizione del nuovissimo firmware sui modelli no brand ZE520KL e ZE552KL? Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato prontamente la prima disponibilità del firmware in questione e altrettanto celermente e per fortuna riusciamo a fornirvi anche i primi feedback post installazione, tra l'altro positivi. Possiamo dire che, sulla base dei primi riscontri, ...