Assemblea Pd | Renzi non molla il partito | “Non vado via Ci rivedremo al congresso e

Assemblea Pd : Martina confermato segretario - Renzi attacca i 5 stelle : Maurizio Martina è stato confermato come segretario del Partito Democratico. Il voto in Assemblea si è concluso con soli 7 voti contrari e 13 astenuti. Poco prima della votazione...

Assemblea Pd - Zingaretti : “Io in campo - serve cambiamento. Renzi? Non ascolta mai - limite enorme per un leader” : “Io sono in campo”. Lo ha detto Nicola Zingaretti, a margine dell’Assemblea del Pd. “Dobbiamo costruire una strada nuova e predisporci all’ascolto di quelli che vogliono dare una mano senza arroganza a senza chiusura”, ha sottolineato il governatore del Pd. “Quella del ritorno dei Ds è una caricatura di chi non ha argomenti, mi spiace che anche nel Pd questo tema venga rilanciato – ha aggiunto ...

Assemblea Pd - Renzi elenca le sue 10 ragioni della sconfitta : “Sud - vitalizi e Ius soli”. E poi : “Siamo stati poco sui social” : “Evitiamo le dietrologie: mi prendo le responsabilità di tutto quello che sto per dire. Siccome ci attende una traversata nel deserto, mi prendo la responsabilità di elencare dieci ragioni per cui abbiamo perso“. Lo dice Matteo Renzi, nel suo intervento in Assemblea Pd. “Uno. Sembravamo establishment, anzi lo eravamo. Due. C’è un’ondata internazionale: la volete vedere o fate finta di nulla?”, elenca. ...

Renzi-Cuperlo - scintille all'Assemblea Pd. 'Perderete ancora' : La replica : 'Non puoi calpestare la mia storia' : Si scalda il clima in casa Ps e sono scintille tra Matteo Renzi e Gianni Cuperlo all'assemblea di Roma. L'ex segretario, nel suo discorso, non ha risparmiato critiche alla minoranza interna ai tempi ...

Pd - Renzi parla all'Assemblea nazionale : «Non me ne vado» : Ci siamo fermati nella capacità di innovare, nel modo in cui fare comunità politica». «Bisogna avere il coraggio di fare una battaglia con idee nuove, perché nessuno basta a se stesso. Abbiamo un ...

Assemblea Pd - Renzi : “Accordo con M5s? Ho combattuto come un leone per oppormi. È la vecchia destra” : “Avevamo alternative? L’accordo con M5s. Ho combattuto come un leone per oppormi perché chi vince le elezioni deve governare, e hanno vinto M5S e Lega. Se avessimo fatto coalizione con M5s o con il centrodestra avremmo mandato all’opposizione i vincitori delle elezioni e sarebbe stata una ferita per il Paese. Avrebbero detto che nessuno rispetta la democrazia”. Così Matteo Renzi all’Assemblea Pd. “Se avessero ...

Assemblea Pd - Renzi parla di Roma - brusii dalla platea. E lui replica : “Ci vediamo al congresso - perderete” : “La musica cambierà a partire da Roma. Passando alla Pisana per caso ho visto un materasso e c’era scritto ‘questa è Roma’. Roma merita qualcosa di più e la riscossa partirà da qui”. Lo dice Matteo Renzi nel suo intervento in Assemblea Pd. Di fronte ai brusii dalla platea di chi ricorda la vicenda Marino, Renzi replica: “Smettiamola di considerare nemici quelli accanto a noi. Solo chi non ha memoria immagina ...

All'Assemblea del Pd è già scontro. Renzi show contro la minoranza : "State segando l'albero sul quale siete seduti. Continuate pure". Ed ancora: "Ci rivedremo al congresso. Riperderete il congresso e il giorno dopo ricomincerete a contestare chi ha vinto". È quasi al termine del suo intervento all'assemblea del Pd che Matteo Renzi, interrotto più volte, si inalbera. "Adoro stare sui contenuti e ragionare, so che non tutti sono capaci, vi suggerisco di non cadere ...

Assemblea Pd - Renzi infiamma la platea. Fissate le primarie : saranno il 24 febbraio 2019 : «Mi assumerò tutte le responsabilità ma non sono l’unico responsabile». Matteo Renzi infiamma la platea dell’Assemblea nazionale e carica a testa bassa nel suo stile. Suscitando ovazioni e proteste delle fazioni avverse su diversi passaggi. ...