Assemblea Pd | Renzi elenca le sue 10 ragioni della sconfitta | “Sud | vitalizi e Ius soli”

All'Assemblea del Pd è già scontro. Renzi show contro la minoranza : "State segando l'albero sul quale siete seduti. Continuate pure". Ed ancora: "Ci rivedremo al congresso. Riperderete il congresso e il giorno dopo ricomincerete a contestare chi ha vinto". È quasi al termine del suo intervento all'assemblea del Pd che Matteo Renzi, interrotto più volte, si inalbera. "Adoro stare sui contenuti e ragionare, so che non tutti sono capaci, vi suggerisco di non cadere ...

Assemblea Pd - Renzi infiamma la platea. Fissate le primarie : saranno il 24 febbraio 2019 : «Mi assumerò tutte le responsabilità ma non sono l’unico responsabile». Matteo Renzi infiamma la platea dell’Assemblea nazionale e carica a testa bassa nel suo stile. Suscitando ovazioni e proteste delle fazioni avverse su diversi passaggi. ...

Assemblea Pd - Renzi non molla il partito : “Resto. So che non sono l’unico responsabile. M5s nuova destra - mai accordo” : “So che non sono l’unico responsabile ma in politica si fa così: paga uno per tutti”. “Superficiale dire che le abbiamo perse tutte”. “Perché non hai fatto una cosa tua dopo le primarie del 2014 o dopo il voto? Perché io credo e contino a credere che sia il Pd l’argine al populismo, non sono andato via quando conveniva e non vado via“. Matteo Renzi non molla il partito democratico: l’Assemblea ...